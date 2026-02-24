Пост – это не только об ограничении, но и о возможности открывать для себя новые вкусы привычных продуктов. Этот постный салат может стать полноценной трапезой и не нарушает никаких ограничений, рассказывает ютуб-канал "Готовим с Людмилой".

Как приготовить постный салат из фасоли?

Время: 10 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов фасоли;

– 150 граммов зеленого горошка;

– 100 граммов грибов;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 2 ломтика хлеба;

– 3 зубчика чеснока;

– масло для заправки;

– соль и перец по вкусу.

Делаем салат, который захочется готовить не только в пост: видео

Приготовление:

Хлеб нарезаем кубиками, поджариваем на сухой сковороде. Лук нарезаем кубиками, морковь натираем. Выкладываем сухарики в миску. Обжариваем лук и морковь. Грибы нарезаем и обжариваем (если консервированные – просто нарезаем). Мелко нарезаем чеснок. Смешиваем все ингредиенты и украшаем салат сухариками.

Как размягчить фасоль?

Когда времени на длительную подготовку нет, можно воспользоваться методом быстрого термического замачивания. Сперва тщательно переберите бобы, удаляя поврежденные зерна, и хорошо промойте их под проточной водой. Затем положите фасоль в кастрюлю, залейте водой, доведите до сильного кипения и проварите на интенсивном огне всего пару минут, не накрывая крышкой, советует Haps.

После этого уберите емкость с огня. Для того чтобы бобовые лучше размягчились изнутри, можно добавить в воду щепотку соли. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте фасоль настаиваться в течение часа - за это время она впитает необходимую влагу.

Перед началом основной варки обязательно вылейте воду, в которой настаивались бобы, и еще раз их сполосните. Такая процедура не только значительно ускоряет приготовление, но и способствует разрушению сложных сахаров, что делает блюдо легче для усвоения и полезнее для пищеварения.

