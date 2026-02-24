Пост – это не только об ограничении, но и о возможности открывать для себя новые вкусы привычных продуктов. Этот постный салат может стать полноценной трапезой и не нарушает никаких ограничений, рассказывает ютуб-канал "Готовим с Людмилой".
Как приготовить постный салат из фасоли?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов фасоли;
– 150 граммов зеленого горошка;
– 100 граммов грибов;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 2 ломтика хлеба;
– 3 зубчика чеснока;
– масло для заправки;
– соль и перец по вкусу.
Делаем салат, который захочется готовить не только в пост: видео
Приготовление:
- Хлеб нарезаем кубиками, поджариваем на сухой сковороде.
- Лук нарезаем кубиками, морковь натираем.
- Выкладываем сухарики в миску.
- Обжариваем лук и морковь.
- Грибы нарезаем и обжариваем (если консервированные – просто нарезаем).
- Мелко нарезаем чеснок.
- Смешиваем все ингредиенты и украшаем салат сухариками.
Как размягчить фасоль?
Когда времени на длительную подготовку нет, можно воспользоваться методом быстрого термического замачивания. Сперва тщательно переберите бобы, удаляя поврежденные зерна, и хорошо промойте их под проточной водой. Затем положите фасоль в кастрюлю, залейте водой, доведите до сильного кипения и проварите на интенсивном огне всего пару минут, не накрывая крышкой, советует Haps.
После этого уберите емкость с огня. Для того чтобы бобовые лучше размягчились изнутри, можно добавить в воду щепотку соли. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте фасоль настаиваться в течение часа - за это время она впитает необходимую влагу.
Перед началом основной варки обязательно вылейте воду, в которой настаивались бобы, и еще раз их сполосните. Такая процедура не только значительно ускоряет приготовление, но и способствует разрушению сложных сахаров, что делает блюдо легче для усвоения и полезнее для пищеварения.
