Піст – це не тільки про обмеження, а й про можливість відкривати для себе нові смаки звичних продуктів. Цей пісний салат може стати повноцінною трапезою і не порушує жодних обмежень, розповідає ютуб-канал "Готуємо з Людмилою".

Як приготувати пісний салат з квасолі?

Час: 10 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів квасолі;

– 150 грамів зеленого горошку;

– 100 грамів грибів;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 2 скибки хліба;

– 3 зубчики часнику;

– олія для заправки;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Хліб нарізаємо кубиками, підсмажуємо на сухій пательні. Цибулю нарізаємо кубиками, моркву натираємо. Викладаємо сухарики в миску. Обсмажуємо цибулю та моркву. Гриби нарізаємо і обсмажуємо (якщо консервовані – просто нарізаємо). Дрібно нарізаємо часник. Змішуємо всі інгредієнти та прикрашаємо салат сухариками.

Як розмʼякшити квасолю?

Коли часу на тривалу підготовку немає, можна скористатися методом швидкого термічного замочування. Спершу ретельно переберіть боби, видаляючи пошкоджені зерна, та добре промийте їх під проточною водою. Потім покладіть квасолю в каструлю, залийте водою, доведіть до сильного кипіння та проваріть на інтенсивному вогні лише пару хвилин, не накриваючи кришкою, радить Haps.

Після цього приберіть ємність із вогню. Для того щоб бобові краще розм’якшилися зсередини, можна додати у воду дрібку солі. Накрийте каструлю кришкою і залиште квасолю настоюватися протягом години — за цей час вона вбере необхідну вологу.

Перед початком основного варіння обов’язково вилийте воду, у якій настоювалися боби, та ще раз їх сполосніть. Така процедура не лише значно прискорює приготування, а й сприяє руйнуванню складних цукрів, що робить страву легшою для засвоєння та кориснішою для травлення.

