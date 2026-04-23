Копійчаний паштет для смачного перекусу: готуємо смакоту з сардин

Перекус повинен бути не лише поживним, а й смачним. Паштет з сардин не потребує багато витрат та подарує саме такий результат.

Консервовані сардини легко перетворити на вишуканий паштет, додавши подрібнене яйце для ніжності, а цибулю та каперси — для пікантної свіжості. Щоб отримати ідеальну кремову текстуру, змішайте рибу з вершковим маслом і дрібкою гірчиці, завершивши композицію ароматним кропом, радить інстаграм girlsgonefood.

Як приготувати паштет з сардин?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів сардини в олії;

– 75 грамів вершкового масла;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка каперсів;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– половинка червоної цибулі;

– пів пучка кропу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Зваріть яйце, очистьте від шкаралупи та подрібніть. Злийте зайву олію чи юшку з консервованих сардин, а за бажанням – видаліть великі хребтові кістки, щоб маса була одноріднішою. Почистьте і дрібно накришіть цибулю, посічіть свіжий кріп, а вершкове масло заздалегідь дістаньте з холоду, щоб воно стало податливим. У глибокій тарілці поєднайте рибу, яйце, м'яке масло, каперси, гірчицю та підготовлену зелень із цибулею. Ретельно розімніть суміш виделкою для отримання рустикальної текстури або скористайтеся блендером для створення ніжного кремового паштету. Наприкінці додайте сіль та перець, орієнтуючись на свій смак, добре перемішайте та відправте намазку в холодильник на пів години, щоб усі аромати поєдналися.

Як вибирати консервовану сардину?

При виборі якісних консервів насамперед звертайте увагу на маркування та стан жерстяної банки. Дата виготовлення та асортиментний код мають бути вибиті зсередини або нанесені лазером, що не стирається, а сама ємність не повинна мати здуття, вм’ятин чи слідів іржі, підказує Onet.

Обов’язково струсіть банку: якщо всередині занадто сильно булькає рідина, це означає, що виробник заощадив на основному продукті й поклав замало риби. Також уважно читайте склад, де в ідеалі мають бути лише сардина, сіль та олія або власна юшка.

