Пухка та смачна: випікаємо паску на сухих дріжджах

Паски – є невіддільною частиною великодніх святкувань. Зазвичай виготовлена з дріжджового тіста, ця святкова випічка прикрашається глазур'ю та різноколірними посипками.

Для приготування великодньої здоби можна використовувати не лише свіжі дріжджі, а й сухі. 24 Канал з посиланням на "Вікна" ділиться рецептом паски на сухих дріжджах. Читайте також Волога грузинська паска, яка довго не черствіє: перевірений рецепт з секретним інгредієнтом Паска на сухих дріжджах Час: приблизно 4 години 30 хвилин

приблизно 4 години 30 хвилин Порції: 3 – 4 середні паски Інгредієнти:

– 250 мілілітрів молока;

– 5 грамів сухих дріжджів;

– 600 грамів пшеничного борошна;

– 4 курячі яйця;

– 60 грамів вершкового масла;

– 200 грамів цукру;

– 20 грамів ванільного цукру;

– 100 грамів родзинок;

– 50 мілілітрів олії;

– дрібка солі. Приготування: Насамперед підготуйте опару для тіста. У тепле молоко додайте 1 столову ложку цукру та 2 столові ложки борошна. Все добре перемішайте та додайте сухі дріжджі.

Накрийте харчовою плівкою та поставте в тепле місце на 30 хвилин.

Відокремте білки від жовтків. Збийте жовтки з цукром, що залишився і ванільним цукром.

В опару додайте збиті жовтки, олію, розтоплене вершкове масло, білки та борошно, добре все перемішайте. Накрийте тісто рушником і поставте у тепле місце на 2 години. Тісто має збільшитися в об'ємі вдвічі.

У цей час підготуйте родзинки. Залийте окропом, почекайте кілька хвилин і вичавіть зайву воду. Додайте їх в тісто і розкладіть формами, приблизно заповнивши їх на 2/3. Накрийте рушником і знову залиште на годину.

Випікайте паски на сухих дріжджів у розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин. Готовність пасок перевіряйте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.

Готові паски прикрасьте глазур'ю, присипкою, цукатами, фруктами або чимось іншим на свій смак. Паска на сухих дріжджах готова! Теж приготуйте: легендарна паска за рецептом Дарії Цвек.