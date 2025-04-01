Без надмірних зусиль: ідеальна "Віденська паска", яка довго буде пухкою і вологою

Віденське тісто для паски стало одним із найпопулярніших і найпростіших способів приготування святкової великодньої випічки. З мінімальними зусиллями цей рецепт дозволяє домашнім пекарям створювати чудові та ароматні паски.

Вийде пухка, волога і нереально ніжна паска з м'якою глазур'ю й стильним декором. 24 Канал ділиться рецептом віденської паски з посиланням на переможницю 12-го сезону "МастерШеф" Валерію Матрохіну.

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Паска з віденського тіста з м'якою глазур'ю

Час: 1 година 40 хвилин

1 година 40 хвилин Порції: 1

Інгредієнти для опари:

– 180 – 200 грамів цукру;

– 3 яйця;

– 20 грамів свіжих дріжджів;

– 125 мілілітрів теплого молока.



Для тіста:

– 100 грамів вершкового масла;

– 500 грамів борошна;

– 1/3 чайної ложки суміші спецій (куркума, кардамон, мускатний горіх, гвоздика, бадьян, кориця);

– 1 чайна ложка цедра лимона та апельсина;

– екстракт ванілі;

– 50 грамів мигдалю;

– 100 грамів сухофруктів.



Для м'якої глазурі:

– 1 яєчний білок;

– 50 грамів цукру;

– 1 грам желатину + 5 грамів води;

– 1/4 чайної ложки лимонного соку.

Як приготувати: дивіться відео

Приготування:

Змішайте цукор з яйцем, а молоко з дріжджами. Потім обидві рідини змішайте у великій мисці і залиште в теплому місці на 10 – 12 годин (накрийте тарілкою й акуратно загорніть у ковдру).

Наприкінці опара матиме не дуже пишну консистенцію з багатьма бульбашками.

Після вистоювання опари, поступово додайте до неї м'яке вершкове масло, просіяне двічі борошно, суміш спецій, цедру лимона та апельсина, і ванільний екстракт.

Замісіть тісто і вимішуйте до однорідності протягом 20 – 30 хвилин. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину.

Зніміть шкірку з мигдалю, який попередньо ошпарили, сухофрукти спочатку промийте водою, а потім замочіть на 20 – 30 хвилин у ромі або бренді. Просушіть паперовим рушником і злегка обваляйте в борошні.

Через 1 годину додайте сухофрукти та горіхи до тіста і знову вимішайте, щоб вони рівномірно розподілилися в тісті.

Накрийте рушничком і знову залиште в теплому місці ще на 50 – 60 хвилин.

Змастіть форми для випікання жиром. Руки можете також змастити рослинною олією, а на дно форми викладіть круги з пергаменту й також змажте їх.

Візьміть частину тіста, надайте йому округлу форму, як на відео, і розкладіть у форми. Тісто має займати приблизно 1/3 об'єму.

Дайте тісту підійти і збільшитися в об'ємі у 1,5 – 2 рази. Випікайте у розігрітій духовці у режимі верх-низ протягом 30 – 40 хвилин, залежно від розміру форм і духовки.

Готові паски дістаньте з форм і дайте вистигнути.

Для глазурі желатин залийте водою, дайте набухнути та розтопіть його в мікрохвильовці або на водяній бані. Головне – не доводьте до кипіння.

Миску з яєчним білком поставте на парову баню, додайте цукор і збийте до густої білої піни, влийте розтоплений желатин і збивайте ще 30 секунд.

Покрийте паски щедрим шаром глазурі і прикрасьте декором до свого смаку.

Готово!

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