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1 серпня, 17:00
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Закуска на всі випадки життя: готуємо пікантні печериці – рецепт нашвидкуруч

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Гриби в соєвому соусі з часником – популярна і дуже смачна закуска. Виходять рум'яними та пікантними.
  • Ця страва не тільки швидка і проста у приготуванні, але й досить універсальна, щоб прикрасити як повсякденну трапезу, так і святкові заходи.

Щоб приготувати ці смачні печериці, гриби спочатку запікають, а потім додають різноманітні інгредієнти, щоб підсилити їхній смак і надати пікантність. Ця універсальна закуска неодмінно вразить гостей і прикрасить будь-яку трапезу.

Часу потрібно мінімум, як і інгредієнтів. Як приготувати мариновані печериці, розповідає 24 Канал з посиланням на фудблогерку @nisenitnitsia.

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Як смачно приготувати печериці?

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти: 
– 500 грамів печериць;  
– олія; 
– приправа до грибів; 
– 30 мілілітрів соєвого соусу; 
– 2 зубчики часнику; 
– петрушка.

Приготування:

  1. Гриби помийте та обсушіть. Додайте олію й приправу.
     
  2. Запечіть у мультипечі або грилі 15 хвилин, а в духовці – приблизно 25 хвилин.
     
  3. Додайте соєвий соус, часник, зелень. Добре перемішайте і подавайте.

Смачного!

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