Щоб приготувати ці смачні печериці, гриби спочатку запікають, а потім додають різноманітні інгредієнти, щоб підсилити їхній смак і надати пікантність. Ця універсальна закуска неодмінно вразить гостей і прикрасить будь-яку трапезу.

Часу потрібно мінімум, як і інгредієнтів. Як приготувати мариновані печериці, розповідає 24 Канал з посиланням на фудблогерку @nisenitnitsia. Читайте також Будете готувати щодня: незвичайні ліниві сосиски у тісті, що вразять результатом Як смачно приготувати печериці? Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2 Інгредієнти:

– 500 грамів печериць;

– олія;

– приправа до грибів;

– 30 мілілітрів соєвого соусу;

– 2 зубчики часнику;

– петрушка. Приготування: Гриби помийте та обсушіть. Додайте олію й приправу.

Запечіть у мультипечі або грилі 15 хвилин, а в духовці – приблизно 25 хвилин.

Додайте соєвий соус, часник, зелень. Добре перемішайте і подавайте. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і цю швидку закуску з огірків.