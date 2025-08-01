1 серпня, 17:00
Закуска на всі випадки життя: готуємо пікантні печериці – рецепт нашвидкуруч
Основні тези
- Гриби в соєвому соусі з часником – популярна і дуже смачна закуска. Виходять рум'яними та пікантними.
- Ця страва не тільки швидка і проста у приготуванні, але й досить універсальна, щоб прикрасити як повсякденну трапезу, так і святкові заходи.
Щоб приготувати ці смачні печериці, гриби спочатку запікають, а потім додають різноманітні інгредієнти, щоб підсилити їхній смак і надати пікантність. Ця універсальна закуска неодмінно вразить гостей і прикрасить будь-яку трапезу.
Часу потрібно мінімум, як і інгредієнтів. Як приготувати мариновані печериці, розповідає 24 Канал з посиланням на фудблогерку @nisenitnitsia.
Читайте також Будете готувати щодня: незвичайні ліниві сосиски у тісті, що вразять результатом
Як смачно приготувати печериці?
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів печериць;
– олія;
– приправа до грибів;
– 30 мілілітрів соєвого соусу;
– 2 зубчики часнику;
– петрушка.
Приготування:
- Гриби помийте та обсушіть. Додайте олію й приправу.
- Запечіть у мультипечі або грилі 15 хвилин, а в духовці – приблизно 25 хвилин.
- Додайте соєвий соус, часник, зелень. Добре перемішайте і подавайте.
Смачного!
Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і цю швидку закуску з огірків.