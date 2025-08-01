Часу потрібно мінімум, як і інгредієнтів. Як приготувати мариновані печериці, розповідає 24 Канал з посиланням на фудблогерку @nisenitnitsia.

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Як смачно приготувати печериці?

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти:
– 500 грамів печериць;
– олія;
– приправа до грибів;
– 30 мілілітрів соєвого соусу;
– 2 зубчики часнику;
– петрушка.

Приготування:

  1. Гриби помийте та обсушіть. Додайте олію й приправу.
  2. Запечіть у мультипечі або грилі 15 хвилин, а в духовці – приблизно 25 хвилин.
  3. Додайте соєвий соус, часник, зелень. Добре перемішайте і подавайте.

Смачного!

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