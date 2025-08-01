Часу потрібно мінімум, як і інгредієнтів. Як приготувати мариновані печериці, розповідає 24 Канал з посиланням на фудблогерку @nisenitnitsia.

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Як смачно приготувати печериці?

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів печериць;

– олія;

– приправа до грибів;

– 30 мілілітрів соєвого соусу;

– 2 зубчики часнику;

– петрушка.

Приготування:

Гриби помийте та обсушіть. Додайте олію й приправу.

Запечіть у мультипечі або грилі 15 хвилин, а в духовці – приблизно 25 хвилин.

Додайте соєвий соус, часник, зелень. Добре перемішайте і подавайте.

Смачного!

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