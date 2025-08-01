Времени нужно минимум, как и ингредиентов. Как приготовить маринованные шампиньоны, рассказывает 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @nisenitnitsia.

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Как вкусно приготовить шампиньоны?

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 500 граммов шампиньонов;
– масло;
– приправа к грибам;
– 30 миллилитров соевого соуса;
– 2 зубчика чеснока;
– петрушка.

Приготовление:

  1. Грибы помойте и обсушите. Добавьте масло и приправу.
  2. Запеките в мультипечи или гриле 15 минут, а в духовке – примерно 25 минут.
  3. Добавьте соевый соус, чеснок, зелень. Хорошо перемешайте и подавайте.

Приятного аппетита!

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