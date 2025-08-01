Времени нужно минимум, как и ингредиентов. Как приготовить маринованные шампиньоны, рассказывает 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @nisenitnitsia.

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Как вкусно приготовить шампиньоны?

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов шампиньонов;

– масло;

– приправа к грибам;

– 30 миллилитров соевого соуса;

– 2 зубчика чеснока;

– петрушка.

Приготовление:

Грибы помойте и обсушите. Добавьте масло и приправу.

Запеките в мультипечи или гриле 15 минут, а в духовке – примерно 25 минут.

Добавьте соевый соус, чеснок, зелень. Хорошо перемешайте и подавайте.

Приятного аппетита!

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