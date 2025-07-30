Рецепт очень быстрый и простой, а результат поражает вкусом. Как приготовить такую закуску из огурцов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на UA.Press.
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Какую закуску сделать из огурцов?
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 500 граммов огурцов;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– пучок укропа;
– 0,5 чайной ложки соли;
– перец черный – по вкусу;
– 1 чайная ложка сахара;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 столовая ложка яблочного уксуса.
Приготовление:
- Огурцы помойте, удалите ненужное, разрежьте пополам вдоль и пополам поперек.
- Добавьте чеснок по вкусу и любимую зелень. Теперь соль, перец и сахар.
- Далее добавьте растительное масло без запаха и яблочный уксус. Все перемешайте.
- Будет сразу вкусно, но для еще лучшего результата дайте закуске постоять в холодильнике 1 – 2 часа.
Готово!
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