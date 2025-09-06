Це печиво стане для батьків справжньою знахідкою. Порція користі і смаку, перед якою не встоять навіть діти.

Море солодощів – це проблема, з якою стикаються усі сучасні батьки. Так важко відмовляти дітям у задоволенні, але й про користь потрібно подумати! З цим рецептом усі ваші проблеми залишаться позаду, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Чи можна замінити банан ягодами? Звісно, ви можете експериментувати на свій смак та робити печиво ще смачнішим.

Як приготувати смачне й корисне печиво?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів вівсяних пластівців;

– 1 банан;

– 1 яйце;

– 50 грамів вершкового масла;

– 50 грамів родзинок;

– 50 грамів волоських горіхів.

Приготування:

Банан миємо, очищаємо та розминаємо до стану пюре. Родзинки заливаємо окропом на 10 хвилин, після чого просушуємо. Горіхи підсушуємо і подрібнюємо ножем. Масло розтоплюємо, додаємо його разом із яйцем до суміші банана, вівсяних пластівців, родзинок та волоських горіхів. З отриманої маси формуємо печиво, викладаємо на деко, застелене пергаментом, і випікаємо при температурі 180 градусів протягом 15 – 20 хвилин.

Смачного!

