6 вересня, 18:40
2

Лише 3 інгредієнти – і діти вже не просять цукерок: як швидко приготувати корисне печиво

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт корисного печива з 3 основних інгредієнтів: вівсяні пластівці, банан і яйце.
  • Це печиво смакує дітям краще за цукерки. 

Це печиво стане для батьків справжньою знахідкою. Порція користі і смаку, перед якою не встоять навіть діти.

Море солодощів – це проблема, з якою стикаються усі сучасні батьки. Так важко відмовляти дітям у задоволенні, але й про користь потрібно подумати! З цим рецептом усі ваші проблеми залишаться позаду, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Чи можна замінити банан ягодами? 

Звісно, ви можете експериментувати на свій смак та робити печиво ще смачнішим. 

Як приготувати смачне й корисне печиво? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 200 грамів вівсяних пластівців;
– 1 банан;
– 1 яйце;
– 50 грамів вершкового масла;
– 50 грамів родзинок;
– 50 грамів волоських горіхів. 

Приготування

  1. Банан миємо, очищаємо та розминаємо до стану пюре. Родзинки заливаємо окропом на 10 хвилин, після чого просушуємо. Горіхи підсушуємо і подрібнюємо ножем.
  2. Масло розтоплюємо, додаємо його разом із яйцем до суміші банана, вівсяних пластівців, родзинок та волоських горіхів.
  3. З отриманої маси формуємо печиво, викладаємо на деко, застелене пергаментом, і випікаємо при температурі 180 градусів протягом 15 – 20 хвилин.

Смачного!

