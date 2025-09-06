6 вересня, 18:40
Лише 3 інгредієнти – і діти вже не просять цукерок: як швидко приготувати корисне печиво
Основні тези
- Рецепт корисного печива з 3 основних інгредієнтів: вівсяні пластівці, банан і яйце.
- Це печиво смакує дітям краще за цукерки.
Це печиво стане для батьків справжньою знахідкою. Порція користі і смаку, перед якою не встоять навіть діти.
Море солодощів – це проблема, з якою стикаються усі сучасні батьки. Так важко відмовляти дітям у задоволенні, але й про користь потрібно подумати! З цим рецептом усі ваші проблеми залишаться позаду, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Чи можна замінити банан ягодами?
Звісно, ви можете експериментувати на свій смак та робити печиво ще смачнішим.
Як приготувати смачне й корисне печиво?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів вівсяних пластівців;
– 1 банан;
– 1 яйце;
– 50 грамів вершкового масла;
– 50 грамів родзинок;
– 50 грамів волоських горіхів.
Приготування:
- Банан миємо, очищаємо та розминаємо до стану пюре. Родзинки заливаємо окропом на 10 хвилин, після чого просушуємо. Горіхи підсушуємо і подрібнюємо ножем.
- Масло розтоплюємо, додаємо його разом із яйцем до суміші банана, вівсяних пластівців, родзинок та волоських горіхів.
- З отриманої маси формуємо печиво, викладаємо на деко, застелене пергаментом, і випікаємо при температурі 180 градусів протягом 15 – 20 хвилин.
Смачного!
