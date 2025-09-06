6 сентября, 18:40
Всего 3 ингредиента – и дети уже не просят конфет: как быстро приготовить полезное печенье
Основні тези
- Рецепт полезного печенья из 3 основных ингредиентов: овсяные хлопья, банан и яйцо.
- Это печенье подходит детям лучше конфет.
Это печенье станет для родителей настоящей находкой. Порция пользы и вкуса, перед которой не устоят даже дети.
Море сладостей – это проблема, с которой сталкиваются все современные родители. Так трудно отказывать детям в удовольствии, но и о пользе нужно подумать! С этим рецептом все ваши проблемы останутся позади, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Можно ли заменить банан ягодами?
Конечно, вы можете экспериментировать на свой вкус и делать печенье еще вкуснее.
Как приготовить вкусное и полезное печенье?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов овсяных хлопьев;
– 1 банан;
– 1 яйцо;
– 50 граммов сливочного масла;
– 50 граммов изюма;
– 50 граммов грецких орехов.
Приготовление:
- Банан моем, очищаем и разминаем до состояния пюре. Изюм заливаем кипятком на 10 минут, после чего просушиваем. Орехи подсушиваем и измельчаем ножом.
- Масло растапливаем, добавляем его вместе с яйцом к смеси банана, овсяных хлопьев, изюма и грецких орехов.
- Из полученной массы формируем печенье, выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем при температуре 180 градусов в течение 15 – 20 минут.
Приятного аппетита!
