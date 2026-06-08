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8 червня, 14:20
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Це краще за чипси та сухарики: робимо печиво до пива за кілька хвилин

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Чипси, сухарики та риба – далеко не єдині закуски, які можуть чудово доповнити пиво. Варто трішки поекспериментувати та спробувати цікаве печиво!

Печиво до пива з плавленим сиром може стати для вас дуже гарною знахідкою. Воно легке у приготуванні та доповнить ваш відпочинок та подарує нові враження, розповідає Мирослава Пекарюк у своєму інстаграмі

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Як зробити печиво до пива? 

Інгредієнти: 
– 400 грамів борошна;
– 350 грамів масла;
– 300 грамів плавленого сиру;
– сіль та кмин до смаку.

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Приготування

  1. У глибокій мисці з'єднайте борошно з розм'якшеним вершковим маслом, натертим плавленим сирком, дрібкою солі та кмином.
  2. Замісіть однорідне тісто, загорніть його в харчову плівку або пакет і залиште в холодильнику на дві години.
  3. Після цього розділіть охолоджену масу на кілька зручних частин, кожну з яких розкачайте в тонкий пласт і густо проколіть виделкою по всій поверхні.
  4. Змастіть заготовки збитим жовтком, притрусіть сіллю та насінням кунжуту, а потім випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 15 – 20 хвилин, поки випічка не стане красиво золотавою.

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