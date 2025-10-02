Гарбуз – один з найкращих осінніх подарунків осені. З нього можна без зайвих зусиль творити справжні шедеври!

Гарбуз, яйця і борошно – ось і все, що потрібно для ароматного та смачного печива, через яке ви чекатимете перерви з нетерпінням. 24 Канал радить не відкладати задоволення на безвік та скористатися рецептом порталу "Господинька" за першої ж нагоди.

Як обрати гарбуз?



Обирайте гарбузи невеликого розміру, до 5 кілограмів. Для десертів найкраще обирати сезонний, з помаранчевими часточками, радить портал "Главред".

Як зробити печиво з гарбуза?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 800 грамів гарбуза;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 яйця;

– дрібка перцю;

– 100 грамів манки;

– 4 столові ложки борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача.

Приготування:

Гарбуз натираємо, посипаємо сіллю та залишаємо на 10 хвилин. Віджимаємо зайву родину, додаємо всі інгредієнти, окрім розпушувача, замішуємо і залишаємо на 30 хвилин. Додаємо розпушувач і залишаємо ще на 10 хвилин. Формуємо печиво, викладаємо на застелене пергаментом деко та випікаємо 25 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

