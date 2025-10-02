Тыква один из самых лучших осенних подарков осени. Из нее можно без лишних усилий творить настоящие шедевры!

Тыква, яйца и мука – вот и все, что нужно для ароматного и вкусного печенья, через которое вы будете ждать перерыва с нетерпением. 24 Канал советует не откладывать удовольствие на вечность и воспользоваться рецептом портала "Господинька" при первой же возможности.

Как выбрать тыкву?



Выбирайте тыквы небольшого размера, до 5 килограммов. Для десертов лучше всего выбирать сезонную, с оранжевыми дольками, советует портал "Главред".

Как сделать печенье из тыквы?

Время : 1 час

Ингредиенты:

– 800 граммов тыквы;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 яйца;

– щепотка перца;

– 100 граммов манки;

– 4 столовые ложки муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя.

Приготовление:

Тыкву натираем, посыпаем солью и оставляем на 10 минут. Отжимаем лишнюю родину, добавляем все ингредиенты, кроме разрыхлителя, замешиваем и оставляем на 30 минут. Добавляем разрыхлитель и оставляем еще на 10 минут. Формируем печенье, выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем 25 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

