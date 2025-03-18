Елегантний смак, що підкорює з першого "кусь": печиво зі шматочками чорного шоколаду

Шоколадне печиво продовжує займати особливе місце в серцях любителів десертів у всьому світі. А шматочки гіркого шоколаду всередині лише підкреслюють його особливу текстуру.

Якщо ви любите шоколад і домашню випічку, цей рецепт вам сподобається. Як приготувати печиво із чорним гірким шоколадом розповідає 24 Канал з посиланням на Woman24.

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Печиво із чорним гірким шоколадом

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 10 – 12

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 1 склянка цукру;

– 200 грамів вершкового масла;

– 1 плитка гіркого шоколаду;

– ванілін – на смак;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 2 склянки борошна.

Приготування:

Масло доведіть до кімнатної температури, а шоколад покладіть в морозилку.

Збийте яйця та цукор. Тепер введіть масло та розітріть масу. Далі поступово додавайте борошно. В результаті у вас має вийти тягуче тісто без грудочок.

Після змішування додайте розпушувач і ванілін.

Підморожений шоколад розріжте на шматочки й додайте їх в тісто. Тепер сформуйте кульки для печива.

На деко вистеліть пергамент, викладіть кульки та поставте випікатись в духовку при температурі 190 градусів протягом 20 хвилин. Печиво готове.

Смачного!

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