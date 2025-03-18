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18 березня, 12:33
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Елегантний смак, що підкорює з першого "кусь": печиво зі шматочками чорного шоколаду

Марта Касіянчук

Шоколадне печиво продовжує займати особливе місце в серцях любителів десертів у всьому світі. А шматочки гіркого шоколаду всередині лише підкреслюють його особливу текстуру.

Якщо ви любите шоколад і домашню випічку, цей рецепт вам сподобається. Як приготувати печиво із чорним гірким шоколадом розповідає 24 Канал з посиланням на Woman24.

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Печиво із чорним гірким шоколадом

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 10 – 12

Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 1 склянка цукру;
– 200 грамів вершкового масла;
– 1 плитка гіркого шоколаду;
– ванілін – на смак;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 2 склянки борошна.

Приготування:

  1. Масло доведіть до кімнатної температури, а шоколад покладіть в морозилку.
     
  2. Збийте яйця та цукор. Тепер введіть масло та розітріть масу. Далі поступово додавайте борошно. В результаті у вас має вийти тягуче тісто без грудочок.
     
  3. Після змішування додайте розпушувач і ванілін.
     
  4. Підморожений шоколад розріжте на шматочки й додайте їх в тісто. Тепер сформуйте кульки для печива.
     
  5. На деко вистеліть пергамент, викладіть кульки та поставте випікатись в духовку при температурі 190 градусів протягом 20 хвилин. Печиво готове.

Смачного!

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