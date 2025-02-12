12 лютого, 08:35
Печиво з записками: чаруємо других половинок на День закоханих
Кулінарія – один із способів проявити свою любов. Потіште своїх коханих особливими "валентинками", які вони не забудуть ніколи.
Хрустке солодке печиво – чудовий лейтмотив ніжного почуття. А слова в записці допоможуть доповнити атмосферу та промовити найважливіші слова, передає 24 Канал з посиланням на Pysznosci.
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Рецепт печива на Валентина
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів пшеничного борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 150 грамів холодного вершкового масла;
– 1 яйце;
– 50 грамів цукрової пудри.
Приготування:
- У великій мисці змішайте пшеничне борошно, цукор, розпушувач, яйце та нарізане шматочками масло. Замісіть однорідне гладке тісто вручну або за допомогою кухонного комбайна.
- Загорніть готове тісто в поліетиленову плівку і покладіть його в холодильник на годину.
- Після охолодження розкачайте тісто до товстого шару. Виріжте з тіста бісквітні форми та викладіть їх на деко.
- Виріжте в кожному печиві маленьке сердечко та зробіть два невеликих отвори, через які потім протягнете стрічку.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 10 хвилин.
- Після випікання протягніть стрічку через отвори в печиві та прикріпіть до неї романтичну записку.
Смачного!
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