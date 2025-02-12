Печиво з записками: чаруємо других половинок на День закоханих

Кулінарія – один із способів проявити свою любов. Потіште своїх коханих особливими "валентинками", які вони не забудуть ніколи.

Хрустке солодке печиво – чудовий лейтмотив ніжного почуття. А слова в записці допоможуть доповнити атмосферу та промовити найважливіші слова, передає 24 Канал з посиланням на Pysznosci. Читайте також Сода чи розпушувач: як зрозуміти, що краще додати у тісто для ідеального результату Рецепт печива на Валентина Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 300 грамів пшеничного борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 150 грамів холодного вершкового масла;

– 1 яйце;

– 50 грамів цукрової пудри. Приготування: У великій мисці змішайте пшеничне борошно, цукор, розпушувач, яйце та нарізане шматочками масло. Замісіть однорідне гладке тісто вручну або за допомогою кухонного комбайна. Загорніть готове тісто в поліетиленову плівку і покладіть його в холодильник на годину. Після охолодження розкачайте тісто до товстого шару. Виріжте з тіста бісквітні форми та викладіть їх на деко. Виріжте в кожному печиві маленьке сердечко та зробіть два невеликих отвори, через які потім протягнете стрічку. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 10 хвилин. Після випікання протягніть стрічку через отвори в печиві та прикріпіть до неї романтичну записку. Смачного! Чай буде винятково смачним: який секрет з Китаю варто знати.