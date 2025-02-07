Треба лише шматочок скла: як за секунду перевірити якість сметани

Сметана – це продукт, який завжди є у нашому холодильнику. Тому вкрай важливо бути впевненим, що він належної якості.

Коли на ринку багато виробників, хочеться мати гарантію, що у вашому холодильнику продукція надійного виробника. 24 Канал пропонує скористатися підказкою Ukr.Media та перевірити якість придбаної сметани.

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Як перевірити якість сметани

Недобросовісні виробники використовують чимало хитрощів, аби надати своїй продукції належного вигляду. Однак досвідчених господинь їм все одно не обманути.

Продукти повинні бути якісними / Фото Freepik

Перевірити якість сметани можна за допомогою звичайного дзеркальця. Нанесіть продукт на скло: він повинен утворити рівний шар. Якщо утворилися розводи – вам краще купувати сметану іншого виробника.

Ще один надійний спосіб – гаряча вода. Опустіть ложку сметани в окріп: хороша сметана відмінно розчиняється, а погана осяде на дно.

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