Гарячий глінтвейн – найкращий спосіб відчути зимовий настрій, який не зіпсує навіть негода. У цьому переконаний відомий шеф Володимир Ярославський, інформує 24 Канал. Рецептом ароматного зимового напою він поділився у своєму інстаграмі.

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Рецепт глінтвейну від Ярославського

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 пляшка сухого вина;
– 3 столові ложки меду;
– 0,5 зеленого яблука;
– 1 апельсин;
– 1/3 лимона;
– трохи імбиру;
– 2 – 3 палички кориці;
– 2 зірочки бадьяну;
– 3 – 4 гвоздики.

Приготування:

  1. Наливаємо в емальовану або стальну каструлю вино.

  2. Додаємо мед, спеції, половину апельсина та яблука, нарізані скибочками.

  3. Вичавлюємо сік з другої половини апельсина, додаємо трохи лимону або його цедру та нарізаний скибочками імбир.

  4. Доводимо суміш на середньому вогні до температури 60 – 70 градусів, щоб вона стала гарячою, потім вимикаємо вогонь.

  5. Накриваємо каструлю кришкою та залишаємо настоятися ще 5 – 10 хвилин.

Підказки:

  • вино може бути білим або червоним, але обов'язково сухим;
  • якщо немає меду, можна використати цукор;
  • спеції можна підбирати до смаку, але цілі;
  • не доводьте напій до кипіння.

Смачного!

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