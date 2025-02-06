Гарячий глінтвейн – найкращий спосіб відчути зимовий настрій, який не зіпсує навіть негода. У цьому переконаний відомий шеф Володимир Ярославський, інформує 24 Канал. Рецептом ароматного зимового напою він поділився у своєму інстаграмі.
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Рецепт глінтвейну від Ярославського
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 пляшка сухого вина;
– 3 столові ложки меду;
– 0,5 зеленого яблука;
– 1 апельсин;
– 1/3 лимона;
– трохи імбиру;
– 2 – 3 палички кориці;
– 2 зірочки бадьяну;
– 3 – 4 гвоздики.
Приготування:
Наливаємо в емальовану або стальну каструлю вино.
Додаємо мед, спеції, половину апельсина та яблука, нарізані скибочками.
Вичавлюємо сік з другої половини апельсина, додаємо трохи лимону або його цедру та нарізаний скибочками імбир.
Доводимо суміш на середньому вогні до температури 60 – 70 градусів, щоб вона стала гарячою, потім вимикаємо вогонь.
Накриваємо каструлю кришкою та залишаємо настоятися ще 5 – 10 хвилин.
Підказки:
- вино може бути білим або червоним, але обов'язково сухим;
- якщо немає меду, можна використати цукор;
- спеції можна підбирати до смаку, але цілі;
- не доводьте напій до кипіння.
Смачного!
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