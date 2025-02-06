Горячий глинтвейн – лучший способ почувствовать зимнее настроение, которое не испортит даже непогода. В этом убежден известный шеф Владимир Ярославский, информирует 24 Канал. Рецептом ароматного зимнего напитка он поделился в своем инстаграме.

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Рецепт глинтвейна от Ярославского

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 бутылка сухого вина;

– 3 столовые ложки меда;

– 0,5 зеленого яблока;

– 1 апельсин;

– 1/3 лимона;

– немного имбиря;

– 2 – 3 палочки корицы;

– 2 звездочки бадьяна;

– 3 – 4 гвоздики.

Приготовление:

Наливаем в эмалированную или стальную кастрюлю вино. Добавляем мед, специи, половину апельсина и яблоки, нарезанные ломтиками. Выжимаем сок из второй половины апельсина, добавляем немного лимона или его цедру и нарезанный ломтиками имбирь. Доводим смесь на среднем огне до температуры 60 – 70 градусов, чтобы она стала горячей, затем выключаем огонь. Накрываем кастрюлю крышкой и оставляем настояться еще 5 – 10 минут.

Подсказки:

вино может быть белым или красным, но обязательно сухим;

если нет меда, можно использовать сахар;

специи можно подбирать по вкусу, но целые;

не доводите напиток до кипения.

Приятного аппетита!

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