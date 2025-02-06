Горячий глинтвейн – лучший способ почувствовать зимнее настроение, которое не испортит даже непогода. В этом убежден известный шеф Владимир Ярославский, информирует 24 Канал. Рецептом ароматного зимнего напитка он поделился в своем инстаграме.

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Рецепт глинтвейна от Ярославского

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 бутылка сухого вина;
– 3 столовые ложки меда;
– 0,5 зеленого яблока;
– 1 апельсин;
– 1/3 лимона;
– немного имбиря;
– 2 – 3 палочки корицы;
– 2 звездочки бадьяна;
– 3 – 4 гвоздики.

Приготовление:

  1. Наливаем в эмалированную или стальную кастрюлю вино.

  2. Добавляем мед, специи, половину апельсина и яблоки, нарезанные ломтиками.

  3. Выжимаем сок из второй половины апельсина, добавляем немного лимона или его цедру и нарезанный ломтиками имбирь.

  4. Доводим смесь на среднем огне до температуры 60 – 70 градусов, чтобы она стала горячей, затем выключаем огонь.

  5. Накрываем кастрюлю крышкой и оставляем настояться еще 5 – 10 минут.

Подсказки:

  • вино может быть белым или красным, но обязательно сухим;
  • если нет меда, можно использовать сахар;
  • специи можно подбирать по вкусу, но целые;
  • не доводите напиток до кипения.

Приятного аппетита!

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