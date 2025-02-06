Горячий глинтвейн – лучший способ почувствовать зимнее настроение, которое не испортит даже непогода. В этом убежден известный шеф Владимир Ярославский, информирует 24 Канал. Рецептом ароматного зимнего напитка он поделился в своем инстаграме.
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Рецепт глинтвейна от Ярославского
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 бутылка сухого вина;
– 3 столовые ложки меда;
– 0,5 зеленого яблока;
– 1 апельсин;
– 1/3 лимона;
– немного имбиря;
– 2 – 3 палочки корицы;
– 2 звездочки бадьяна;
– 3 – 4 гвоздики.
Приготовление:
Наливаем в эмалированную или стальную кастрюлю вино.
Добавляем мед, специи, половину апельсина и яблоки, нарезанные ломтиками.
Выжимаем сок из второй половины апельсина, добавляем немного лимона или его цедру и нарезанный ломтиками имбирь.
Доводим смесь на среднем огне до температуры 60 – 70 градусов, чтобы она стала горячей, затем выключаем огонь.
Накрываем кастрюлю крышкой и оставляем настояться еще 5 – 10 минут.
Подсказки:
- вино может быть белым или красным, но обязательно сухим;
- если нет меда, можно использовать сахар;
- специи можно подбирать по вкусу, но целые;
- не доводите напиток до кипения.
Приятного аппетита!
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