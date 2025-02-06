Как рассказывал известный кулинар Евгений Клопотенко, первая леди неприхотлива и готова на эксперименты с различными продуктами. Но, как она сама тоже отмечала, питание всегда должно быть сбалансированным и полезным. 24 Канал делится рецептами любимых блюд жены президента, которые точно стоит попробовать дома. Не стоит пугаться – в фаворитах первой леди очень простая еда.
Читайте также Так смакует наслаждение: галицкий пляцок "Королевская вишня" от Лилии Цвит
Салат из семги и авокадо
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 100 граммов салатного микса;
– 150 граммов копченого лосося;
– 1 авокадо;
– 100 граммов граната;
– 20 миллилитров оливкового масла;
– 15 граммов меда;
– 1 чайная ложка горчицы;
– специи по вкусу: соль, перец, лимонный сок.
Приготовление
Нарежьте копченый лосось на маленькие кусочки.
Удалите зерна из граната и взвесьте их – нужно 100 граммов.
Очистите авокадо и нарежьте кубиками. Помойте листья салата, обсушите и нарежьте на меньшие кусочки.
Положите листья салата в миску, добавьте авокадо, лосось и посыпьте зернами граната.
Приготовьте соус, смешав оливковое масло, лимонный сок, горчицу, мед и тщательно перемешайте.
Добавьте соль и перец, снова перемешайте. Полейте соусом и подавайте.
Омлет с оливками и помидорами
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 5 яиц;
– 150 – 200 миллилитров молока;
– 10 оливок;
– 1 помидор;
– черный молотый перец;
– сванская соль;
– сушеные итальянские травы;
– сушеный чеснок;
– 50 граммов сыра;
– оливковое масло.
Приготовление:
В большую миску разбейте 5 яиц, добавьте примерно 150 – 200 миллилитров молока и хорошо взбейте.
Добавьте специи и снова тщательно взбейте яично-молочную смесь.
Разогрейте сковороду, добавьте небольшое количество оливкового масла и подождите, пока она хорошо нагреется.
Пока сковорода греется, подготовьте остальные ингредиенты. Нарежьте 1 помидор тонкими кружочками, оливки – также тонкими кружочками, натрите сыр.
Вылейте яично-молочную смесь на разогретую сковороду, сначала выложите на нее помидоры, потом оливки и на конец посыпьте сыром. Накройте омлет крышкой и уменьшите огонь до минимума.
Омлет готов, когда он схватится сверху и перестанет быть жидким.
Ленивые вареники по-одесски
- Время: 4
- Порций: 35 минут
Ингредиенты:
– 350 граммов домашнего творога;
– 100 граммов муки;
– 2 желтка;
– 20 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 10 граммов меда;
– 100 граммов сметаны (15%);
– 50 граммов сливочного масла.
Приготовление:
Отделите желтки от белков. Протрите свежий жирный творог через сито. Разотрите его в миске вместе с солью, сахаром и яичными желтками до однородной консистенции.
Добавьте просеянную муку и замесите тесто.
Смешайте сметану с медом.
Разделите тесто на 4 части, каждую раскатайте руками. Должны получиться "валики" толщиной 2,5 сантиметра и длиной 30 сантиметров.
Нарежьте каждый валик на кусочки длиной 1,5 сантиметра.
Опустите вареники в подсоленный кипяток. Как только они всплывут, вытащите шумовкой, выложите на тарелку и полейте растопленным сливочным маслом.
Подавайте вареники со сладкой сметаной.
Пригодится: что добавить к сметане, чтобы она не сворачивалась в подливках и соусах.