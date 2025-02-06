Як розповідав відомий кулінар Євген Клопотенко, перша леді невибаглива та готова на експерименти з різними продуктами. Але, як вона сама теж зазначала, харчування завжди має бути збалансованим та корисним. 24 Канал ділиться рецептами улюблених страв дружини президента, які точно варто спробувати вдома. Не варто лякатися – у фаворитах першої леді дуже проста їжа.

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Салат з сьомги та авокадо

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів салатного міксу;

– 150 грамів копченого лосося;

– 1 авокадо;

– 100 грамів гранату;

– 20 мілілітрів оливкової олії;

– 15 грамів меду;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– спеції до смаку: сіль, перець, лимонний сік.

Приготування

Наріжте копчений лосось на маленькі шматочки. Видаліть зерна з граната та зважте їх – потрібно 100 грамів. Очистіть авокадо і наріжте кубиками. Помийте листя салату, обсушіть і наріжте на менші шматочки. Покладіть листя салату в миску, додайте авокадо, лосось і посипте зернами граната. Приготуйте соус, змішавши оливкову олію, лимонний сік, гірчицю, мед та ретельно перемішайте. Додайте сіль і перець, знову перемішайте. Полийте соусом та подавайте.

Омлет з оливками та помідорами

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 5 яєць;

– 150 – 200 мілілітрів молока;

– 10 оливок;

– 1 помідор;

– чорний мелений перець;

– сванська сіль;

– сушені італійські трави;

– сушений часник;

– 50 грамів сиру;

– оливкова олія.

Приготування:

У велику миску розбийте 5 яєць, додайте приблизно 150 – 200 мілілітрів молока та добре збийте. Додайте спеції і знову ретельно збийте яєчно-молочну суміш. Розігрійте сковороду, додайте невелику кількість оливкової олії та зачекайте, поки вона добре нагріється. Поки сковорода гріється, підготуйте решту інгредієнтів. Наріжте 1 помідор тонкими кружечками, оливки – також тонкими кружечками, натріть сир. Вилийте яєчно-молочну суміш на розігріту сковороду, спочатку викладіть на неї помідори, потім оливки і на кінець посипте сиром. Накрийте омлет кришкою та зменшіть вогонь до мінімуму. Омлет готовий, коли він схопиться зверху і перестане бути рідким.

Ліниві вареники по-одеськи

Час : 4

: 4 Порцій: 35 хвилин

Інгредієнти:

– 350 грамів домашнього сиру;

– 100 грамів борошна;

– 2 жовтки;

– 20 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 10 грамів меду;

– 100 грамів сметани (15%);

– 50 грамів вершкового масла.

Приготування:

Відокремте жовтки від білків. Протріть свіжий жирний сир через сито. Розітріть його в мисці разом із сіллю, цукром і яєчними жовтками до однорідної консистенції. Додайте просіяне борошно і замісіть тісто. Змішайте сметану з медом. Розділіть тісто на 4 частини, кожну розкачайте руками. Повинні вийти "валики" товщиною 2,5 сантиметра і завдовжки 30 сантиметрів. Наріжте кожен валик на шматочки завдовжки 1,5 сантиметра. Опустіть вареники в підсолений окріп. Як тільки вони спливуть, витягніть шумівкою, викладіть на тарілку і полийте розтопленим вершковим маслом. Подавайте вареники з солодкою сметаною.

Стане у пригоді: що додати до сметани, щоб вона не згорталася в підливках та соусах.