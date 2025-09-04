Фруктовий пиріг перетворить чаювання або перерву на роботі у незабутній спогад. Поки триває сезон – ним треба насолодитися досхочу!

Поки на прилавках багато улюблених фруктів, варто користуватися нагодою та насолоджуватися усіма смаколиками, які збагачують ці подарунки природи. 24 Канал пропонує випробувати хвалений фруктовий пиріг з ніжним кремом від порталу "Смачненьке", який господині розхвалюють наввипередки.

Які фрукти обрати для пирога?

В цьому рецепті використані персики, але ви можете легко експериментувати зі сливою, абрикосами та іншими фруктами.

Як приготувати пиріг з фруктами та кремом?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

основа:

– 200 грамів борошна;

– 100 грамів холодного вершкового масла;

– 50 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 1,5 чайної ложки розпушувача;

– дрібка солі;

– цедра лимона;

– 1 столова ложка холодної води;

начинка:

– 3 – 4 персики;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка крохмалю;

кремова шапочка:

– білки 3 яєць;

– 100 грамів цукру;

– 70 грамів кокосової стружки;

– 1 – 2 столові ложки лимонного соку;

– лимонна цедра до смаку.

Приготування:

У глибоку миску просіюємо борошно, всипаємо цукор, розпушувач, дрібку солі та натерту лимонну цедру. Масло натираємо на великій тертці або ріжемо кубиками й розтираємо з сухою сумішшю до утворення крихти. Додаємо яйце й замішуємо тісто. Якщо маса не тримається купи, підливаємо трохи холодної води. Викладаємо основу у форму, рівномірно розподіляючи руками, злегка змоченими у воді. Персики ріжемо дольками, змішуємо з цукром і крохмалем, після чого викладаємо на тісто. Білки збиваємо до легкої піни, поступово додаючи цукор. Вмішуємо кокосову стружку, сік та цедру лимона. Отримуємо ніжну, кремоподібну масу без стійких піків. Накриваємо персики білковим кремом, розрівнюємо поверхню й ставимо у духовку. Випікаємо при 170 градусах близько 40 – 45 хвилин, поки верх не стане золотистим.

Смачного!

Що ще солодкого можна приготувати рідним?