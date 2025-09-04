Фруктовый пирог превратит чаепитие или перерыв на работе в незабываемое воспоминание. Пока длится сезон – им надо насладиться вволю!

Пока на прилавках много любимых фруктов, стоит пользоваться случаем и наслаждаться всеми вкусностями, которые обогащают эти подарки природы. 24 Канал предлагает испытать хваленый фруктовый пирог с нежным кремом от портала "Вкусненькое", который хозяйки расхваливают наперегонки.

Какие фрукты выбрать для пирога?

В этом рецепте использованы персики, но вы можете легко экспериментировать со сливой, абрикосами и другими фруктами.

Как приготовить пирог с фруктами и кремом?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

основа:

– 200 граммов муки;

– 100 граммов холодного сливочного масла;

– 50 граммов сахара;

– 1 яйцо;

– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;

– щепотка соли;

– цедра лимона;

– 1 столовая ложка холодной воды;

начинка:

– 3 – 4 персика;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка крахмала;

кремовая шапочка:

– белки 3 яиц;

– 100 граммов сахара;

– 70 граммов кокосовой стружки;

– 1 – 2 столовые ложки лимонного сока;

– лимонная цедра по вкусу.

Приготовление:

В глубокую миску просеиваем муку, всыпаем сахар, разрыхлитель, щепотку соли и натертую лимонную цедру. Масло натираем на крупной терке или режем кубиками и растираем с сухой смесью до образования крошки. Добавляем яйцо и замешиваем тесто. Если масса не держится купи, подливаем немного холодной воды. Выкладываем основу в форму, равномерно распределяя руками, слегка смоченными в воде. Персики режем дольками, смешиваем с сахаром и крахмалом, после чего выкладываем на тесто. Белки взбиваем до легкой пены, постепенно добавляя сахар. Вмешиваем кокосовую стружку, сок и цедру лимона. Получаем нежную, кремообразную массу без устойчивых пиков. Накрываем персики белковым кремом, разравниваем поверхность и ставим в духовку. Выпекаем при 170 градусах около 40 – 45 минут, пока верх не станет золотистым.

Приятного аппетита!

Что еще сладкого можно приготовить родным?