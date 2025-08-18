Ніжність у кожному шматочку: пиріг із сиром і грушею – наче з вітрини дорогої кондитерської
- Пиріг з сиром та грушею нагадує десерт з вітрини дорогої кондитерської.
- Сирна основа надає пирогу повітряності, приваблюючи навіть вибагливих ласунів, а груша та камамбер утворюють шедевральний дует.
Пиріг з грушею – це особливий літній спогад, який залишиться з вами назавжди. А проста сирна основа надасть йому повітряності, яка підкорить навіть визнаних ласунів.
Грушу не надто часто використовують у приготуванні пирогів, а для цього кращої опції просто не знайти. 24 Канал пропонує насолодитися ніжним та оригінальним пирогом з рецептом порталу "На пенсії".
Як приготувати ніжний сирний пиріг з грушею?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 180 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 50 грамів рисового борошна;
– дрібка солі;
– дрібка ваніліну;
– 200 грамів груші;
– 10 грамів волоських горіхів;
– 20 грамів меду;
– 120 грамів камамберу.
Приготування:
- Змішайте сир, яйце, рисове борошно, сіль і трішки ваніліну, замісивши однорідне тісто.
- Вилийте тісто у форму для запікання, попередньо змащену маслом.
- Камамбер наріжте тонкими пластинками завтовшки близько пів сантиметра.
- Груші помийте, розріжте навпіл, приберіть серцевину й наріжте такими ж скибочками, як сир.
- Чергуйте сир і грушу та викладіть їх на тісто.
- Зверху посипте пиріг подрібненими волоськими горіхами й злегка полийте медом.
- Випікайте 30 хвилин при 190 градусах.
Смачного!
Є смаколики, рецепт яких запамʼятовуєш одразу. Наприклад, торт "Три склянки" точно стане для вас відкриттям та буде частим гостем на вашому столі.