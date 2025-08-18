Пиріг з грушею – це особливий літній спогад, який залишиться з вами назавжди. А проста сирна основа надасть йому повітряності, яка підкорить навіть визнаних ласунів.

Грушу не надто часто використовують у приготуванні пирогів, а для цього кращої опції просто не знайти. 24 Канал пропонує насолодитися ніжним та оригінальним пирогом з рецептом порталу "На пенсії".

Як приготувати ніжний сирний пиріг з грушею?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 180 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 50 грамів рисового борошна;

– дрібка солі;

– дрібка ваніліну;

– 200 грамів груші;

– 10 грамів волоських горіхів;

– 20 грамів меду;

– 120 грамів камамберу.

Приготування:

Змішайте сир, яйце, рисове борошно, сіль і трішки ваніліну, замісивши однорідне тісто. Вилийте тісто у форму для запікання, попередньо змащену маслом. Камамбер наріжте тонкими пластинками завтовшки близько пів сантиметра. Груші помийте, розріжте навпіл, приберіть серцевину й наріжте такими ж скибочками, як сир. Чергуйте сир і грушу та викладіть їх на тісто. Зверху посипте пиріг подрібненими волоськими горіхами й злегка полийте медом. Випікайте 30 хвилин при 190 градусах.

Смачного!

