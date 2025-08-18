Грушу не надто часто використовують у приготуванні пирогів, а для цього кращої опції просто не знайти. 24 Канал пропонує насолодитися ніжним та оригінальним пирогом з рецептом порталу "На пенсії".

Як приготувати ніжний сирний пиріг з грушею?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 180 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 50 грамів рисового борошна;
– дрібка солі;
– дрібка ваніліну;
– 200 грамів груші;
– 10 грамів волоських горіхів;
– 20 грамів меду;
– 120 грамів камамберу.

Приготування:

  1. Змішайте сир, яйце, рисове борошно, сіль і трішки ваніліну, замісивши однорідне тісто.
  2. Вилийте тісто у форму для запікання, попередньо змащену маслом.
  3. Камамбер наріжте тонкими пластинками завтовшки близько пів сантиметра.
  4. Груші помийте, розріжте навпіл, приберіть серцевину й наріжте такими ж скибочками, як сир.
  5. Чергуйте сир і грушу та викладіть їх на тісто.
  6. Зверху посипте пиріг подрібненими волоськими горіхами й злегка полийте медом.
  7. Випікайте 30 хвилин при 190 градусах.

Смачного!

