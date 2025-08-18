Грушу не слишком часто используют в приготовлении пирогов, а для этого лучшей опции просто не найти. 24 Канал предлагает насладиться нежным и оригинальным пирогом с рецептом портала "На пенсии".

Как приготовить нежный творожный пирог с грушей?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 180 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 50 граммов рисовой муки;
– щепотка соли;
– щепотка ванилина;
– 200 граммов груши;
– 10 граммов грецких орехов;
– 20 граммов меда;
– 120 граммов камамбера.

Приготовление:

  1. Смешайте творог, яйцо, рисовая мука, соль и немного ванилина, замесив однородное тесто.
  2. Вылейте тесто в форму для запекания, предварительно смазанную маслом.
  3. Камамбер нарежьте тонкими пластинками толщиной около полусантиметра.
  4. Груши помойте, разрежьте пополам, уберите сердцевину и нарежьте такими же ломтиками как сыр.
  5. Чередуйте сыр и грушу и выложите их на тесто.
  6. Сверху посыпьте пирог измельченными грецкими орехами и слегка полейте медом.
  7. Выпекайте 30 минут при 190 градусах.

Приятного аппетита!

