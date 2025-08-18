Грушу не слишком часто используют в приготовлении пирогов, а для этого лучшей опции просто не найти. 24 Канал предлагает насладиться нежным и оригинальным пирогом с рецептом портала "На пенсии".

Кстати Как проверить натуральность шоколада: простой прием с кофе, который сразу обнаружит подделку

Как приготовить нежный творожный пирог с грушей?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 180 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 50 граммов рисовой муки;

– щепотка соли;

– щепотка ванилина;

– 200 граммов груши;

– 10 граммов грецких орехов;

– 20 граммов меда;

– 120 граммов камамбера.

Приготовление:

Смешайте творог, яйцо, рисовая мука, соль и немного ванилина, замесив однородное тесто. Вылейте тесто в форму для запекания, предварительно смазанную маслом. Камамбер нарежьте тонкими пластинками толщиной около полусантиметра. Груши помойте, разрежьте пополам, уберите сердцевину и нарежьте такими же ломтиками как сыр. Чередуйте сыр и грушу и выложите их на тесто. Сверху посыпьте пирог измельченными грецкими орехами и слегка полейте медом. Выпекайте 30 минут при 190 градусах.

Приятного аппетита!

Есть вкусности, рецепт которых запоминаешь сразу. Например, торт "Три стакана" точно станет для вас открытием и будет частым гостем на вашем столе.