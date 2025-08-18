Грушу не слишком часто используют в приготовлении пирогов, а для этого лучшей опции просто не найти. 24 Канал предлагает насладиться нежным и оригинальным пирогом с рецептом портала "На пенсии".
Кстати Как проверить натуральность шоколада: простой прием с кофе, который сразу обнаружит подделку
Как приготовить нежный творожный пирог с грушей?
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 180 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 50 граммов рисовой муки;
– щепотка соли;
– щепотка ванилина;
– 200 граммов груши;
– 10 граммов грецких орехов;
– 20 граммов меда;
– 120 граммов камамбера.
Приготовление:
- Смешайте творог, яйцо, рисовая мука, соль и немного ванилина, замесив однородное тесто.
- Вылейте тесто в форму для запекания, предварительно смазанную маслом.
- Камамбер нарежьте тонкими пластинками толщиной около полусантиметра.
- Груши помойте, разрежьте пополам, уберите сердцевину и нарежьте такими же ломтиками как сыр.
- Чередуйте сыр и грушу и выложите их на тесто.
- Сверху посыпьте пирог измельченными грецкими орехами и слегка полейте медом.
- Выпекайте 30 минут при 190 градусах.
Приятного аппетита!
Есть вкусности, рецепт которых запоминаешь сразу. Например, торт "Три стакана" точно станет для вас открытием и будет частым гостем на вашем столе.