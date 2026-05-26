Італійський пиріг з полуницею "Дольче Віта": десерт, який готуватимете тиждень підряд
26 травня, 22:00
Італійський пиріг з полуницею "Дольче Віта": десерт, який готуватимете тиждень підряд

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Полуниця здатна надати вишуканості навіть найпростішому рецепту. А італійські господині довели це правило до ідеалу!

Полуниця – це та ягода, з якою будь-що дарує просто найвищу насолоду. Але італійські господині пішли далі та створили пиріг, рівний якому ви будете ще довго шукати, розповідає портал "Господинька".  

Як зробити пиріг "Дольче Віта"? 

Інгредієнти: 
тісто:
– 3 яйця;
– дрібка солі;
– 150 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 150 мілілітрів олії;
– 150 мілілітрів молока;
– 250 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
начинка: 
– 400 грамів полуниці;
– 1 яйце;
– 5 столових ложок йогурту або сметани;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– третина чайної ложки ванільного цукру;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю. 

Шедевр без зусиль / Фото "Господинька"

Приготування

  1. Для приготування основи у глибокій мисці збийте яйця з дрібкою солі, звичайним та ванільним цукром до утворення пишної світлої маси.
  2. Влийте туди ж рослинну олію та молоко, обережно перемішуючи суміш.
  3. В окремому посуді просійте пшеничне борошно разом із розпушувачем, порціями додайте до рідких інгредієнтів та замісіть однорідне, гладке тісто, що за консистенцією нагадує густу сметану.
  4. Вилийте його у застелену пергаментом форму для випікання.
  5. Для ніжної заливки в окремій піалі з'єднайте яйце, натуральний йогурт або сметану, цукрову пудру, ванільний цукор та кукурудзяний крохмаль.
  6. Ретельно збийте все вінчиком до повної однорідності без грудочок.
  7. Полуницю добре промийте, обсушіть, видаліть хвостики та наріжте великі ягоди навпіл або четвертинками. Рівномірно розкладіть шматочки полуниці по всій поверхні сирого тіста, злегка занурюючи їх у масу.
  8. Зверху охайно залийте ягоди приготованим йогуртовим кремом, намагаючись розподілити його так, щоб він частково покрив плоди.
  9. Відправте пиріг у заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку і випікайте до красивої скоринки.
  10. Після готовності дайте пирогу трішки охолонути у формі. 

