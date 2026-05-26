Італійський пиріг з полуницею "Дольче Віта": десерт, який готуватимете тиждень підряд
Полуниця здатна надати вишуканості навіть найпростішому рецепту. А італійські господині довели це правило до ідеалу!
Полуниця – це та ягода, з якою будь-що дарує просто найвищу насолоду. Але італійські господині пішли далі та створили пиріг, рівний якому ви будете ще довго шукати, розповідає портал "Господинька".
Як зробити пиріг "Дольче Віта"?
Інгредієнти:
тісто:
– 3 яйця;
– дрібка солі;
– 150 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 150 мілілітрів олії;
– 150 мілілітрів молока;
– 250 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
начинка:
– 400 грамів полуниці;
– 1 яйце;
– 5 столових ложок йогурту або сметани;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– третина чайної ложки ванільного цукру;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю.
Шедевр без зусиль / Фото "Господинька"
Приготування:
- Для приготування основи у глибокій мисці збийте яйця з дрібкою солі, звичайним та ванільним цукром до утворення пишної світлої маси.
- Влийте туди ж рослинну олію та молоко, обережно перемішуючи суміш.
- В окремому посуді просійте пшеничне борошно разом із розпушувачем, порціями додайте до рідких інгредієнтів та замісіть однорідне, гладке тісто, що за консистенцією нагадує густу сметану.
- Вилийте його у застелену пергаментом форму для випікання.
- Для ніжної заливки в окремій піалі з'єднайте яйце, натуральний йогурт або сметану, цукрову пудру, ванільний цукор та кукурудзяний крохмаль.
- Ретельно збийте все вінчиком до повної однорідності без грудочок.
- Полуницю добре промийте, обсушіть, видаліть хвостики та наріжте великі ягоди навпіл або четвертинками. Рівномірно розкладіть шматочки полуниці по всій поверхні сирого тіста, злегка занурюючи їх у масу.
- Зверху охайно залийте ягоди приготованим йогуртовим кремом, намагаючись розподілити його так, щоб він частково покрив плоди.
- Відправте пиріг у заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку і випікайте до красивої скоринки.
- Після готовності дайте пирогу трішки охолонути у формі.