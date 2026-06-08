8 червня, 22:30
Навіть панакота не така смачна: як зробити популярний пиріг з полуницею
Завжди варто мати у холодильнику щось смачне та солоденьке. Наприклад, апетитний пиріг з полуницею!
Пиріг з полуницею може подарувати багато задоволення і не змусити падати з ніг від втоми. Це той випадок, коли до рецепта точно захочеться повертатися знову, розповідає портал Ania gotuje.
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Як приготувати пиріг з полуницею?
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 склянки борошна;
– 200 грамів вершкового масла;
– 5 яєць;
– приблизно 3/4 склянки цукру;
– 170 грамів 2 чайні ложки розпушувача 800 г полуниці
Цей пиріг стане вашим улюбленим / Фото Ania gotuje
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Міксером на високій швидкості кілька хвилин збивайте п’ять яєць із 170 – 180 грамами цукрової пудри до утворення пишної світлої маси та повного розчинення цукру.
- Тонкою цівкою влийте 200 грамів розтопленого й охолодженого вершкового масла (чи рослинної олії), продовжуючи збивання.
- За бажанням додайте кілька крапель кондитерського ароматизатора.
- Вимкніть міксер, всипте 320 грамів борошна з розпушувачем і акуратно вимішайте тісто лопаткою.
- Перекладіть масу у форму розміром близько 24 сантиметрів, дно якої застелене пергаментом, а бортики змащені маслом і присипані сухарями.
- Зверху щільно розкладіть промиту та обсушену свіжу полуницю, не вдавлюючи її в тісто.
- Випікайте пиріг на середній полиці орієнтовно 45 – 50 хвилин, перевіряючи готовність дерев'яною шпажкою.
- Готову випічку охолоджуйте в напіввідчиненій духовці, після чого дістаньте з форми та притрусіть цукровою пудрою.