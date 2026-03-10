Якщо у погребі ще залишилися яблука: випікаємо пиріг з лимонним безе та крамбл

Березень — час ревізії у погребах. Те, що восени здавалося нескінченним запасом, зараз перетворилося на жменю яблук, які вже ніхто не хоче просто так гризти.

Саме вони — ідеальна основа для випічки, бо втрачена волога зробила їхній цукор концентрованим, а текстуру — податливою, повідомляє Przyslij przepis. Це елегантний пиріг із лимонним безе, що виглядає як десерт із дорогої кондитерської.

Цікаво Забуте київське печиво "мантульки": рецепт із кулінарної книжки 1957 року

Як приготувати пляцок з яблук?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 склянки пшеничного борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 1/3 склянки цукру;

– 3/4 пачки вершкового масла;

– 5–6 яєчних жовтків;

– 2 кілограми яблук;

– кориця або спеції для яблучного пирога до смаку;

– 5 – 6 яєчних білків;

– дрібка солі;

– 1 склянка цукру;

– 1 лимонне желе.

Чудовий смак / Фото przyslij przepis

Приготування:

Просійте борошно на дошку або в широку миску, додайте розпушувач, цукор і вершкове масло. Посічіть усе ножем до утворення однорідної крихти. Потім додайте яєчні жовтки, ще раз злегка посічіть масу й замісіть тісто руками. Розділіть його на дві частини: більшу – приблизно 60% від загальної маси, і меншу – приблизно 40%. Меншу частину загорніть у харчову плівку й поставте в морозильну камеру приблизно на 30 хвилин. Більшу частину тіста розкачайте й перекладіть на деко розміром 26 × 36 сантиметрів, застелене пергаментом і змащене маслом. Проколіть основу виделкою й випікайте приблизно 10 хвилин. Після цього дайте коржу охолонути. Яблука помийте, очистьте від шкірки та серцевини, а потім наріжте товстими смужками. Розподіліть їх по охолодженому коржу й посипте корицею або спеціями для яблучного пирога. Білки збийте з дрібкою солі до стійких піків, поступово додайте цукор і продовжуйте збивати. Потім всипте просіяне лимонне желе й обережно перемішайте. Викладіть безе ложкою поверх яблук. Охолоджену частину тіста натріть на великій тертці й рівномірно розподіліть зверху. Випікайте пиріг у духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно 60 хвилин.

Що таке крамбл?

Назва crumble походить з англійської мови й означає "крихта" або "кришити", пише NV. І це дуже точно передає суть страви.

Йдеться про простий десерт, у якому соковита начинка поєднується з розсипчастим шаром тіста зверху. Крамбл вважають одним із найлегших домашніх десертів, адже для нього не потрібні складні техніки чи особливі навички.

Основу готують із борошна, цукру та холодного вершкового масла, перетираючи все до стану крихти. Для начинки найчастіше беруть яблука, груші, сливи, вишні або різні ягоди – як свіжі, так і заморожені. Під час випікання фрукти чи ягоди стають м’якими, соковитими й ароматними, а верхній шар набуває приємної хрусткості.

Саме на цьому контрасті текстур і тримається весь смак десерту. Подають крамбл зазвичай теплим – з йогуртом, морозивом або збитими вершками. Втім крамбл може бути не лише солодким. Існує й солона версія цієї страви, у якій замість фруктів використовують овочі – наприклад, кабачки, баклажани чи помідори. Цукор у такому разі замінюють сиром, а замість кориці додають чебрець, орегано або інші запашні трави.

Що ще смачного приготувати?