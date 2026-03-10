Именно они - идеальная основа для выпечки, потому что потерянная влага сделала их сахар концентрированным, а текстуру - податливой, сообщает Przyslij przepis. Это элегантный пирог с лимонным безе, что выглядит как десерт из дорогой кондитерской.

Как приготовить пирог из яблок?

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 стакана пшеничной муки;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 1/3 стакана сахара;

– 3/4 пачки сливочного масла;

– 5–6 яичных желтков;

– 2 килограмма яблок;

– корица или специи для яблочного пирога по вкусу;

– 5 – 6 яичных белков;

– щепотка соли;

– 1 стакан сахара;

– 1 лимонное желе.

Замечательный вкус / Фото przyslij przepis

Приготовление:

Просейте муку на доску или в широкую миску, добавьте разрыхлитель, сахар и сливочное масло. Порубите все ножом до образования однородной крошки. Затем добавьте яичные желтки, еще раз слегка порубите массу и замесите тесто руками. Разделите его на две части: большую – примерно 60% от общей массы, и меньшую – примерно 40%. Меньшую часть заверните в пищевую пленку и поставьте в морозильную камеру примерно на 30 минут. Большую часть теста раскатайте и переложите на противень размером 26×36 сантиметров, застеленный пергаментом и смазанный маслом. Проколите основу вилкой и выпекайте примерно 10 минут. После этого дайте коржу остыть. Яблоки помойте, очистите от кожуры и сердцевины, а затем нарежьте толстыми полосками. Распределите их по охлажденному коржу и посыпьте корицей или специями для яблочного пирога. Белки взбейте со щепоткой соли до устойчивых пиков, постепенно добавьте сахар и продолжайте взбивать. Затем всыпьте просеянное лимонное желе и осторожно перемешайте. Выложите безе ложкой поверх яблок. Охлажденную часть теста натрите на крупной терке и равномерно распределите сверху. Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 60 минут.

Что такое крамбл?

Название crumble происходит из английского языка и означает "крошка" или "крошить", пишет NV. И это очень точно передает суть блюда.

Речь идет о простом десерте, в котором сочная начинка сочетается с рассыпчатым слоем теста сверху. Крамбл считают одним из самых легких домашних десертов, ведь для него не нужны сложные техники или особые навыки.

Основу готовят из муки, сахара и холодного сливочного масла, перетирая все до состояния крошки. Для начинки чаще всего берут яблоки, груши, сливы, вишни или различные ягоды – как свежие, так и замороженные. Во время выпекания фрукты или ягоды становятся мягкими, сочными и ароматными, а верхний слой приобретает приятную хрусткость.

Именно на этом контрасте текстур и держится весь вкус десерта. Подают крамбл обычно теплым – с йогуртом, мороженым или взбитыми сливками. Впрочем крамбл может быть не только сладким. Существует и соленая версия этого блюда, в которой вместо фруктов используют овощи – например, кабачки, баклажаны или помидоры. Сахар в таком случае заменяют сыром, а вместо корицы добавляют тимьян, орегано или другие душистые травы.

