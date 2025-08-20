Укр Рус
20 серпня, 22:32
2

Ви точно памʼятаєте їх з дитинства: готуємо манзарі – домашні пиріжки із сиром і зеленню

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Манзарі – це домашні пиріжки з сиром та зеленню, які готуються на сковороді.
  • Для приготування потрібні інгредієнти: борошно, картопляний відвар, яйце, цукор, сіль, дріжджі, олія, кисломолочний сир, зелена цибуля, кріп.

Що може бути кращим за домашні пиріжки? Якщо вони приготовані за давнім рецептом і дарують смак, який знайомий усім з дитинства.

Манзарі – це домашні пиріжки на сковороді, які ви точно памʼятаєте з дитинства. Сирна начинка з зеленню в поєднанні з ніжним тістом справді створює незабутній спогад, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok lanas_diet.

Як приготувати домашні пиріжки з сиром та зеленню

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
тісто: 
– 750 грамів борошна;
– 375 мілілітрів теплого картопляного відвару;
– 1 яйце;
– 1,5 столової ложки цукру;
– 1,5 столової ложки солі;
– 10 грамів сухих дріжджів;
– 60 мілілітрів рослинної олії;
начинка: 
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– зелена цибуля;
– яйце;
– кріп;
– сіль до смаку. 

Приготування

  1. З’єднайте всі продукти для тіста та замісіть м’яке, еластичне тісто. Залиште його підходити приблизно на 1 годину.
  2. Поки тісто відпочиває, підготуйте начинку: поєднайте сир із подрібненою цибулею, яйцем, зеленню та сіллю.
  3. З тіста сформуйте пиріжки, наповніть їх начинкою та обсмажуйте на невеликому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
  4. Можна підрум’янити й боки, щоб вийшло ще смачніше.
  5. Подавайте пиріжки зі сметаною. 

Смачного!

