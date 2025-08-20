Манзарі – це домашні пиріжки на сковороді, які ви точно памʼятаєте з дитинства. Сирна начинка з зеленню в поєднанні з ніжним тістом справді створює незабутній спогад, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok lanas_diet.

Як приготувати домашні пиріжки з сиром та зеленню

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 750 грамів борошна;

– 375 мілілітрів теплого картопляного відвару;

– 1 яйце;

– 1,5 столової ложки цукру;

– 1,5 столової ложки солі;

– 10 грамів сухих дріжджів;

– 60 мілілітрів рослинної олії;

начинка:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– зелена цибуля;

– яйце;

– кріп;

– сіль до смаку.

Приготування:

З’єднайте всі продукти для тіста та замісіть м’яке, еластичне тісто. Залиште його підходити приблизно на 1 годину. Поки тісто відпочиває, підготуйте начинку: поєднайте сир із подрібненою цибулею, яйцем, зеленню та сіллю. З тіста сформуйте пиріжки, наповніть їх начинкою та обсмажуйте на невеликому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Можна підрум’янити й боки, щоб вийшло ще смачніше. Подавайте пиріжки зі сметаною.

Смачного!

