Манзарі – це домашні пиріжки на сковороді, які ви точно памʼятаєте з дитинства. Сирна начинка з зеленню в поєднанні з ніжним тістом справді створює незабутній спогад, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok lanas_diet.
Як приготувати домашні пиріжки з сиром та зеленню
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
тісто:
– 750 грамів борошна;
– 375 мілілітрів теплого картопляного відвару;
– 1 яйце;
– 1,5 столової ложки цукру;
– 1,5 столової ложки солі;
– 10 грамів сухих дріжджів;
– 60 мілілітрів рослинної олії;
начинка:
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– зелена цибуля;
– яйце;
– кріп;
– сіль до смаку.
Приготування:
- З’єднайте всі продукти для тіста та замісіть м’яке, еластичне тісто. Залиште його підходити приблизно на 1 годину.
- Поки тісто відпочиває, підготуйте начинку: поєднайте сир із подрібненою цибулею, яйцем, зеленню та сіллю.
- З тіста сформуйте пиріжки, наповніть їх начинкою та обсмажуйте на невеликому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
- Можна підрум’янити й боки, щоб вийшло ще смачніше.
- Подавайте пиріжки зі сметаною.
Смачного!
