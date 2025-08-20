Манзари – это домашние пирожки на сковороде, которые вы точно помните с детства. Сырная начинка с зеленью в сочетании с нежным тестом действительно создает незабываемое воспоминание, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok lanas_diet.
Как приготовить домашние пирожки с творогом и зеленью
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
тесто:
– 750 граммов муки;
– 375 миллилитров теплого картофельного отвара;
– 1 яйцо;
– 1,5 столовой ложки сахара;
– 1,5 столовой ложки соли;
– 10 граммов сухих дрожжей;
– 60 миллилитров растительного масла;
начинка:
– 500 граммов творога;
– зеленый лук;
– яйцо;
– укроп;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Соедините все продукты для теста и замесите мягкое, эластичное тесто. Оставьте его подходить примерно на 1 час.
- Пока тесто отдыхает, подготовьте начинку: соедините сыр с измельченным луком, яйцом, зеленью и солью.
- Из теста сформируйте пирожки, наполните их начинкой и обжаривайте на небольшом огне до золотистой корочки с обеих сторон.
- Можно подрумянить и бока, чтобы получилось еще вкуснее.
- Подавайте пирожки со сметаной.
Приятного аппетита!
