Манзари – это домашние пирожки на сковороде, которые вы точно помните с детства. Сырная начинка с зеленью в сочетании с нежным тестом действительно создает незабываемое воспоминание, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok lanas_diet.

Читайте также И Украину поддерживают, и готовят вкусно: финский блинчик, нежность которого сводит с ума

Как приготовить домашние пирожки с творогом и зеленью

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
тесто:
– 750 граммов муки;
– 375 миллилитров теплого картофельного отвара;
– 1 яйцо;
– 1,5 столовой ложки сахара;
– 1,5 столовой ложки соли;
– 10 граммов сухих дрожжей;
– 60 миллилитров растительного масла;
начинка:
– 500 граммов творога;
– зеленый лук;
– яйцо;
– укроп;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Соедините все продукты для теста и замесите мягкое, эластичное тесто. Оставьте его подходить примерно на 1 час.
  2. Пока тесто отдыхает, подготовьте начинку: соедините сыр с измельченным луком, яйцом, зеленью и солью.
  3. Из теста сформируйте пирожки, наполните их начинкой и обжаривайте на небольшом огне до золотистой корочки с обеих сторон.
  4. Можно подрумянить и бока, чтобы получилось еще вкуснее.
  5. Подавайте пирожки со сметаной.

Приятного аппетита!

А еще уместно будет приготовить сарму. Это шедевр крымскотатарской кухни, который похож на традиционные голубцы.