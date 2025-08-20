Манзари – это домашние пирожки на сковороде, которые вы точно помните с детства. Сырная начинка с зеленью в сочетании с нежным тестом действительно создает незабываемое воспоминание, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok lanas_diet.

Как приготовить домашние пирожки с творогом и зеленью

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

тесто:

– 750 граммов муки;

– 375 миллилитров теплого картофельного отвара;

– 1 яйцо;

– 1,5 столовой ложки сахара;

– 1,5 столовой ложки соли;

– 10 граммов сухих дрожжей;

– 60 миллилитров растительного масла;

начинка:

– 500 граммов творога;

– зеленый лук;

– яйцо;

– укроп;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Соедините все продукты для теста и замесите мягкое, эластичное тесто. Оставьте его подходить примерно на 1 час. Пока тесто отдыхает, подготовьте начинку: соедините сыр с измельченным луком, яйцом, зеленью и солью. Из теста сформируйте пирожки, наполните их начинкой и обжаривайте на небольшом огне до золотистой корочки с обеих сторон. Можно подрумянить и бока, чтобы получилось еще вкуснее. Подавайте пирожки со сметаной.

Приятного аппетита!

