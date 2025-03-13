На будь-який смак: 3 смачні соуси до посту, які ідеально доповнять ваші страви

У Великий піст більшість людей уважно стежать за своїм раціоном. Урізноманітнити традиційні страви можна ароматними соусами.

Їхніми рецептами ділиться 24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Володимира Ярославського. Ці 3 соуси зроблять їжу цікавішою, насиченішою та смачнішою.

Читайте також Цей паштет можна їсти навіть в піст: рецепт легкої та бюджетної намазки на хліб

3 соуси до посту

Кожен із цих соусів однаковий у способі приготування. Всі інгредієнти помістіть у чашу блендера та перебийте до однорідності.

По часу приготування також однаково – 5 – 10 хвилин.

Тофу-майонез

Інгредієнти:

– 350 грамів тофу;

– 150 грамів олії (звичайної або оливкової);

– лимон;

– петрушка або кріп;

– сіль.

Також ще можна додати до майонезу з тофу – запечений часник або часник конфі. Крім того, додайте свої улюблені спеції.

Майонез на аквафабі

Інгредієнти:

– 60 мілілітрів аквафаби з нуту;

– 150 мілілітрів рослинної олії;

– 1 чайна ложка меду;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– сік лимона;

– сіль.

До майонезу з аквафаби шеф-кухар рекомендує додати ферментований "чорний" часник. Буде дуже смачно.

Як приготувати соуси до посту: дивіться відео

Майонез із соєвого молока

Інгредієнти:

– 80 мілілітрів соєвого молока;

– 15 мілілітрів соєвого соусу;

– 150 мілілітрів соняшникової олії;

– 15 мілілітрів олії смаженого кунжуту;

– 15 мілілітрів яблучного оцту;

– 15 грамів гірчиці;

– 5 мілілітрів шрірачи;

– сіль;

– зубчик часнику за бажанням.

Смачного!

Теж приготуйте: ідеальний соус для шаурми.