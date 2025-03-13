Їхніми рецептами ділиться 24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Володимира Ярославського. Ці 3 соуси зроблять їжу цікавішою, насиченішою та смачнішою.
Читайте також Цей паштет можна їсти навіть в піст: рецепт легкої та бюджетної намазки на хліб
3 соуси до посту
Кожен із цих соусів однаковий у способі приготування. Всі інгредієнти помістіть у чашу блендера та перебийте до однорідності.
По часу приготування також однаково – 5 – 10 хвилин.
- Тофу-майонез
Інгредієнти:
– 350 грамів тофу;
– 150 грамів олії (звичайної або оливкової);
– лимон;
– петрушка або кріп;
– сіль.
Також ще можна додати до майонезу з тофу – запечений часник або часник конфі. Крім того, додайте свої улюблені спеції.
- Майонез на аквафабі
Інгредієнти:
– 60 мілілітрів аквафаби з нуту;
– 150 мілілітрів рослинної олії;
– 1 чайна ложка меду;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– сік лимона;
– сіль.
До майонезу з аквафаби шеф-кухар рекомендує додати ферментований "чорний" часник. Буде дуже смачно.
Як приготувати соуси до посту: дивіться відео
- Майонез із соєвого молока
Інгредієнти:
– 80 мілілітрів соєвого молока;
– 15 мілілітрів соєвого соусу;
– 150 мілілітрів соняшникової олії;
– 15 мілілітрів олії смаженого кунжуту;
– 15 мілілітрів яблучного оцту;
– 15 грамів гірчиці;
– 5 мілілітрів шрірачи;
– сіль;
– зубчик часнику за бажанням.
Смачного!
Теж приготуйте: ідеальний соус для шаурми.