Пісний пиріг з маком від Лілії Цвіт: ніжна насолода, яка варто спробувати

Пиріг з маком – ідеальне доповнення до чаю чи перерви на роботі. Ним можна насолоджуватися навіть у піст – авторка рецепта про це потурбувалася.

Цей маковий пиріг стане приємним сюрпризом навіть для тих, хто не дотримується посту. Його текстура неймовірна ніжна, а цитрусовий відтінок ідеально урівноважує баланс смаків, розповіла Лілія Цвіт на своєму ютуб-каналі.

Як приготувати пісний маковий пиріг?

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 100 грамів маку;

– 3 апельсини;

– 120 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 160 грамів борошна;

– 200 грамів манної крупи;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 1 чайна ложка соди;

– 2 грами солі;

– 100 мілілітрів оливкової олії.

Готуємо пиріг з насиченим смаком: відео

Приготування:

Залийте мак крутим окропом і залиште його набухати протягом 15 хвилин, після чого ретельно відцідіть зайву рідину через дрібне сито. Апельсини добре вимийте, зніміть із них цедру за допомогою дрібної тертки та вичавіть увесь сік, обов'язково профільтрувавши його від кісточок. До підготовленого маку всипте цукор і добре перетріть суміш до однорідності. Потім поєднайте макову масу з апельсиновим соком та ароматною цедрою. Замісіть тісто та приступайте до випікання У глибоку ємність просійте борошно, додайте манну крупу, крохмаль, розпушувач, соду та дрібку солі, після чого перемішайте сухі компоненти ложкою. Влийте до борошняної суміші макову основу разом із рослинною олією та замішуйте до отримання гладкої консистенції. На цьому етапі ви можете додати подрібнені горіхи або улюблені сухофрукти, щоб зробити текстуру десерту багатшою. Підготуйте форму для запікання: застеліть її пергаментом, змастіть невеликою кількістю олії та злегка притрусіть борошном. Перекладіть готове тісто у форму, акуратно розрівняйте його поверхню та за бажанням посипте зверху кунжутом, мигдалевими пластівцями чи горіхами. Відправляйте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 40 хвилин. Коли випічка буде готовою, для більшої соковитості можете додатково просочити її апельсиновим соком або ванільною водою.

Що робити, щоб мак не гірчив?

Якщо не позбутися макової гірчинки, то можна зіпсувати смак всього десерту. На щастя. зробити це дуже легко, розповідає портал Beszamel.

Перед тим як заливати мак окропом, важливо кілька разів ретельно його промити. Повторюйте процедуру, поки вода не стане прозорою – це сигнал, що смаку нічого не загрожує.

