Пісний яблучний пиріг: нереальний десерт без яєць і молочних продуктів

Пісний яблучний пиріг – чудовий варіант для тих, хто дотримується посту, веганської дієти або просто шукає легкий десерт. Цей смаколик вирізняється м'якою та ніжною текстурою, яку підкреслюють вологі та соковиті скибочки яблук.

Рецепт простий, не потребує міксерів чи складних інгредієнтів. Все, що потрібно – ложка, щоб змішати компоненти. Як приготувати пісний пиріг з яблуками без яєць та молочних продуктів розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba. Читайте також Все змішав і готово: рецепт неймовірно ніжного чизкейка, який має скуштувати кожен Пісний пиріг з яблуками Час: 1 година

1 година Порції: 8 Інгредієнти:

– 4 яблука;

– 150 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 150 грамів борошна;

– 100 грамів цукру;

– 50 грамів соняшникової олії;

– родзинки – за бажанням;

– кориця – на смак. Приготування: Яблука помийте і наріжте середніми скибочками.

У великій мисці змішайте цукор, ванільний цукор, корицю, сіль, олію та теплу воду. Перемішайте до розчинення цукру.

До суміші додайте борошно з розпушувачем і замісіть гладке однорідне тісто. Воно має бути як густа сметана.

Додайте до тіста яблука та промиті родзинки й акуратно перемішайте. Форму змастіть олією або застеліть пергаментом, вилийте тісто та розрівняйте.

Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 40 – 45 хвилин. Коли пиріг стане золотистим, витягніть його, дайте охолонути й насолоджуйтеся. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і цей яблучний десерт від Ектора.