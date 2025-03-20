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20 березня, 15:50
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Незамінний під час посту: пісний салат з квасолею, який має бути на кожному столі

Марта Касіянчук

Квасоля є невідійманим компонентом раціону тих, хто дотримується посту. Відома своєю ситною текстурою та високим вмістом білка, вона використовується в різних кулінарних стравах, включаючи супи, гарніри, салати і навіть десерти.

24 Канал з посиланням на OBOZ.ua пропонує рецепт смачного пісного салату з квасолею. Скуштувавши один раз, готуватимете щодня.

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Пісний салат з квасолею

  • Час: 40 хвилин (без замочування квасолі на ніч)
  • Порції: 2 – 4

Інгредієнти:
– 300 грамів квасолі;
– 1 морква;
– 1/2 цибулі;
– сік половини лимона;
– пучок кропу;
– сіль – на смак;
– 50 мілілітрів оливкової олії.

Приготування:

  1. Замочіть квасолю у воді, додайте дрібку солі й залиште на ніч. Після цього квасолю процідіть з рідини, промийте і варіть до готовності. Наприкінці посоліть.
     
  2. Очистьте одну морквину, натріть її на тертці для моркви по-корейськи. У глибокій мисці поєднайте квасолю та моркву.
     
  3. Очистьте половинку цибулі, наріжте її тоненькими півкільцями.
     
  4. Помийте та обсушіть кріп, й наріжте максимально дрібно.
     
  5. Подрібнену цибулю та кріп висипте в глибоку місткість з квасолею та морквою.
     
  6. Заправте салат. Посоліть, полийте лимонним соком та рослинною олією.

Смачного!

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