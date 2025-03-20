Незамінний під час посту: пісний салат з квасолею, який має бути на кожному столі

Квасоля є невідійманим компонентом раціону тих, хто дотримується посту. Відома своєю ситною текстурою та високим вмістом білка, вона використовується в різних кулінарних стравах, включаючи супи, гарніри, салати і навіть десерти.

24 Канал з посиланням на OBOZ.ua пропонує рецепт смачного пісного салату з квасолею. Скуштувавши один раз, готуватимете щодня. Читайте також Корисне гуакамоле: рецепт екзотичної намазки, яку легко відтворити вдома Пісний салат з квасолею Час: 40 хвилин (без замочування квасолі на ніч)

40 хвилин (без замочування квасолі на ніч) Порції: 2 – 4 Інгредієнти:

– 300 грамів квасолі;

– 1 морква;

– 1/2 цибулі;

– сік половини лимона;

– пучок кропу;

– сіль – на смак;

– 50 мілілітрів оливкової олії. Приготування: Замочіть квасолю у воді, додайте дрібку солі й залиште на ніч. Після цього квасолю процідіть з рідини, промийте і варіть до готовності. Наприкінці посоліть.

Очистьте одну морквину, натріть її на тертці для моркви по-корейськи. У глибокій мисці поєднайте квасолю та моркву.

Очистьте половинку цибулі, наріжте її тоненькими півкільцями.

Помийте та обсушіть кріп, й наріжте максимально дрібно.

Подрібнену цибулю та кріп висипте в глибоку місткість з квасолею та морквою.

Заправте салат. Посоліть, полийте лимонним соком та рослинною олією. Смачного! Теж можна в піст: рецепт пісного грибного паштету.