Немає сиру для піци – що робити: 3 вдалі альтернативи
- Як заміну сиру для піци можна використовувати соус з яйця і майонезу, змішаний сметану з кислим сиром, або яєчну заливку з борошном.
- У всі суміші, що замінюють сир, рекомендується додати перець та сіль для кращого смаку.
Піца – улюблена страва, відома своєю пікантною начинкою та тягучим сиром – не всім подобається у своєму традиційному вигляді. Багато любителів піци стикаються з дієтичними обмеженнями або особистими уподобаннями, які змушують їх шукати альтернативи сиру.
Не відмовлятися ж від піци тоді – є кілька варіантів заміни сиру у цій популярній страві. Чим замінити сир у піці розповідає 24 Канал з посиланням на Ideas.com.
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Що робити, якщо немає сиру для піци
- Майонез з яйцем
Збийте 1 яйце з 3 столовими ложками майонезу. Отриманий соус при запіканні в духовці стає схожим на сир із гарною плавкістю. І відсутність сиру практично непомітна.
- Сметана з кисломолочним сиром
Можливо цей варіант комусь здасться навіть кращим за перший. Змішайте 1:1 сметану з кислим сиром (100 грамів жирної сметани та 100 грамів жирного сиру). Посоліть, поперчіть – і заправляйте піцу.
Сир виконає функцію протертого сиру, оскільки він, як і сир чудово плавиться. Сир та сметану для заміни сиру в піці потрібно брати з підвищеним відсотком жирності.
- Яйце з борошном
Щоб заливка вийшла красивою, краще використовувати яйце з яскраво-жовтим жовтком. Збийте вінчиком 2 яйця, а потім додайте до них 1 столову ложку борошна і знову гарненько збийте. Виходить щось дуже схоже на розплавлений сир.
Важливо. У всі суміші, що замінюють сир, додайте перець та сіль на смак. При цьому трохи більше, ніж, коли робите піцу з сиром, щоб страва не вийшла прісною – адже сир зазвичай солонуватий.