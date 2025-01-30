Подруги лопнуть від заздрощів, коли ви скинете їм фото: піца-"бомбочки", які визнали шедевром

Усі люблять піцу, однак традиційна подача – далеко не єдина опція. Треба лише трішки фантазії, аби створити щось особливе та оригінальне.

Ви можете створити справжній шедевр своїми руками, не докладаючи при цьому багато зусиль. Результат вийде таким чудовим, що гріх буде ним не похизуватися перед знайомими. 24 Канал радить обов'язково спробувати рецепт піца-"бомбочок" від Good housekeeping.

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Рецепт піца-"бомбочок"

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 8 кубиків сиру моцарела;

– оливкова олія;

– домашнє тісто для піци (кімнатної температури);

– 16 скибочок пепероні;

– 2 столові ложки нарізаного перцю;

– 1 яйце;

– 1/2 чайної ложки сушеного орегано;

– улюблений соус для подачі.

Приготування:

Помістіть сир у морозильну камеру на 30 хвилин. Розігрійте духовку до 200 градусів. Змастіть маслом форму для кексів з 12 лунками, залишаючи середній ряд з 4 лунок без покриття. Можна також використовувати звичайні формочки для кексів. Розділіть тісто на 8 рівних частин. Сформуйте з кожного шматочка круг. На кожен круг покладіть 2 шматочки пепероні, 1 кубик частково замороженого сиру та 3 – 4 шматочки перцю. Затисніть краї кожного круга до центру, щоб добре закрити, і помістіть швом вниз у підготовлену форму для кексів. Збийте яйце з 1 чайною ложкою води у маленькій мисці; змастіть "бомбочки" і посипте орегано. Випікайте до золотисто-коричневого кольору приблизно 18 – 20 хвилин. Залиште на 5 хвилин, а потім перекладіть піца-"бомбочки" на тарілку. Подавайте з улюбленим соусом.

Смачного!

Котлети будуть дуже соковитими: без якого секретного інгредієнта не обійтися.