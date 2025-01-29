Якщо все правильно зробити, то котлети можуть смакувати, як страва високої кухні. А якщо додати в них шматочок вершкового масла, то вони завжди виходять соковитими. 24 Канал пропонує зберегти рецепт завжди вдалих котлет від порталу Patrioty.
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Рецепт соковитих котлет
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів яловичого фаршу;
– 3 скибочки хліба;
– 200 мілілітрів молока;
– 100 грамів маринованої цибулі;
– 4 солоні огірки;
– тостовий сир – до смаку;
– 4 зубчики часнику;
– вершкове масло – до смаку;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1/3 чайної ложки чорного перцю.
Приготування:
Змочіть хліб у молоці. Додайте в миску з хлібом та молоком фарш. Вичавіть часник і додайте спеції.
Ретельно вимішайте фарш руками, щоб він став щільним. Підготуйте лист для запікання, застеливши його пергаментом.
Сформуйте плоскі котлети, зробіть у центрі кожної невелике заглиблення і покладіть туди шматочок вершкового масла. Зверху додайте мариновану цибулю, солоні огірки та закрийте скибочками сиру.
Випікайте 25 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
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