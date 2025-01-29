Якщо все правильно зробити, то котлети можуть смакувати, як страва високої кухні. А якщо додати в них шматочок вершкового масла, то вони завжди виходять соковитими. 24 Канал пропонує зберегти рецепт завжди вдалих котлет від порталу Patrioty.

Цікаво Змішали 3 інгредієнти – і в духовку: ароматне домашнє печиво на всі випадки життя

Рецепт соковитих котлет

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів яловичого фаршу;

– 3 скибочки хліба;

– 200 мілілітрів молока;

– 100 грамів маринованої цибулі;

– 4 солоні огірки;

– тостовий сир – до смаку;

– 4 зубчики часнику;

– вершкове масло – до смаку;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1/3 чайної ложки чорного перцю.

Приготування:

Змочіть хліб у молоці. Додайте в миску з хлібом та молоком фарш. Вичавіть часник і додайте спеції. Ретельно вимішайте фарш руками, щоб він став щільним. Підготуйте лист для запікання, застеливши його пергаментом. Сформуйте плоскі котлети, зробіть у центрі кожної невелике заглиблення і покладіть туди шматочок вершкового масла. Зверху додайте мариновану цибулю, солоні огірки та закрийте скибочками сиру. Випікайте 25 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

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