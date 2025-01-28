Назва цього пирога не обманює – на його приготування дійсно потрібно кілька хвилин. Ніжне тісто і начинка з риби, яйця та цибулі завжди викликають захват у рідних, тож вони часто проситимуть знову приготувати цю смакоту. 24 Канал пропонує обов'язково спробувати цей рецепт від порталу "Смачненьке".
Буде цікаво Смак, як у Ferrero Rocher: десерт-сюрприз на гречаних хлібцях
Рецепт пирога "Трихвилинка"
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
тісто:
– 4 яйця;
– чайна ложка солі;
– 250 грамів сметани;
– 50 мілілітрів олії;
– чайна ложка гірчиці;
– 180 грамів борошна;
– чайна ложка розпушувача;
начинка:
– 150 грамів рибних консервів;
– 3 яйця;
– 80 грамів рису;
– зелена цибуля, сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Варимо яйця для начинки та рис. Потім змішуємо їх з рибною консервою та зеленою цибулею.
- Яйця збиваємо з сіллю, додаємо сметану, олію та гірчицю.
- Додаємо борошно з розпушувачем та ще раз добре перемішуємо.
- У форму, застелену пергаментом, виливаємо половину тіста. Посипаємо панірувальними сухарями, щоб начинка не опустилася на дно.
- Викладаємо начинку та заливаємо рештою тіста.
- Випікаємо 30 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
Ви їх одразу полюбите: сосиски в тісті без випікання.