Сосиску в тісті вважають винаходом німецьких кулінарів, але цю страву полюбили в усьому світі. Як це часто трапляється, досвідчені господині створили спрощений рецепт, який дозволяє отримати той самий чудовий результат, але меншими зусиллями. 24 Канал пропонує насолодитися вихідними з сосисками в тісті, які радить Bene Gusto.

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Рецепт сосисок в тісті на сковороді

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 9 сосисок в тісті

Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 9 сосисок;
– 9 скибочок тостового хліба;
– 100 грамів плавленого сиру;
– 50 грамів вершкового масла;
– перець – до смаку;
– сіль – до смаку.

Приготування:

  1. Щоб приготувати ліниві сосиски в тісті, нам знадобиться тостовий хліб. Бажано обирати м’який хліб, щоб він не кришився при згортанні.
  2. На кожному шматочку обрізаємо запечену скоринку з усіх чотирьох боків і трохи приминаємо качалкою. Так майбутня "обгортка" для сосиски стає тоншою і легше скручується.
  3. Шматочок трохи розкатаного хліба змащуємо невеликою кількістю плавленого сиру, кладемо на край сосиску і звертаємо трубочкою, повністю загортаючи її.
  4. У тарілку вбиваємо яйця, додаємо дрібку солі і перчимо до смаку. Збиваємо суміш виделкою.
  5. Опускаємо в неї загорнуту в хліб сосиску. Смажимо ліниві сосиски в тісті на вершковому маслі і перевертаємо, щоб вони зарум’янилися з усіх боків.
  6. Подавати до столу можна з кетчупом або гірчицею.
  7. Також в якості соусу до сосисок в хлібі підійде сметана з дрібно посіченим кропом і зубчиком часнику.

Смачного!

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