Сосиску в тесте считают изобретением немецких кулинаров, но это блюдо полюбили во всем мире. Как это часто случается, опытные хозяйки создали упрощенный рецепт, который позволяет получить тот же замечательный результат, но меньшими усилиями. 24 Канал предлагает насладиться выходными с сосисками в тесте, которые советует Bene Gusto.

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Рецепт сосисок в тесте на сковороде

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 9 сосисок в тесте

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 9 сосисок;

– 9 ломтиков тостового хлеба;

– 100 граммов плавленого сыра;

– 50 граммов сливочного масла;

– перец – по вкусу;

– соль – по вкусу.

Приготовление:

Чтобы приготовить ленивые сосиски в тесте, нам понадобится тостовый хлеб. Желательно выбирать мягкий хлеб, чтобы он не крошился при сворачивании. На каждом кусочке обрезаем запеченную корочку со всех четырех сторон и немного приминаем скалкой. Так будущая "обертка" для сосиски становится тоньше и легче скручивается. Кусочек немного раскатанного хлеба смазываем небольшим количеством плавленого сыра, кладем на край сосиску и сворачиваем трубочкой, полностью заворачивая ее. В тарелку вбиваем яйца, добавляем щепотку соли и перчим по вкусу. Взбиваем смесь вилкой. Опускаем в нее завернутую в хлеб сосиску. Жарим ленивые сосиски в тесте на сливочном масле и переворачиваем, чтобы они зарумянились со всех сторон. Подавать к столу можно с кетчупом или горчицей. Также в качестве соуса к сосискам в хлебе подойдет сметана с мелко порубленным укропом и зубчиком чеснока.

Приятного аппетита!

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