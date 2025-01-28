Название этого пирога не обманывает – на его приготовление действительно нужно несколько минут. Нежное тесто и начинка из рыбы, яйца и лука всегда вызывают восторг у родных, поэтому они часто будут просить снова приготовить эту вкуснятину. 24 Канал предлагает обязательно попробовать этот рецепт от портала "Смачненьке".

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Рецепт пирога "Трехминутка"

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

тесто:

– 4 яйца;

– чайная ложка соли;

– 250 граммов сметаны;

– 50 миллилитров растительного масла;

– чайная ложка горчицы;

– 180 граммов муки;

– чайная ложка разрыхлителя;

начинка:

– 150 граммов рыбных консервов;

– 3 яйца;

– 80 граммов риса;

– зеленый лук, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Варим яйца для начинки и рис. Затем смешиваем их с рыбной консервой и зеленым луком. Яйца взбиваем с солью, добавляем сметану, масло и горчицу. Добавляем муку с разрыхлителем и еще раз хорошо перемешиваем. В форму, застеленную пергаментом, выливаем половину теста. Посыпаем панировочными сухарями, чтобы начинка не опустилась на дно. Выкладываем начинку и заливаем оставшимся тестом. Выпекаем 30 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

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