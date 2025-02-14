Піца у формі серця замість валентинки: святкова ідея вечері на 14 лютого

Піца у формі серця – креативний варіант вечері для пар в День святого Валентина. Подаруйте половинці їстівну валентинку.

Для створення страви, яка запам'ятається надовго, потрібна лише жменька основних інгредієнтів. Як приготувати піцу у формі серця на День закоханих розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Піца у формі серця

Час: 1 година 15 хвилин

1 година 15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 160 грамів борошна пшеничного;

– 1 склянка води;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка дріжджів сухих;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 столова ложка олії соняшникової;

– 40 грамів томатного пюре;

– 120 грамів сиру моцарела;

– 8 чері;

– зелень – до смаку.

Приготування:

Спочатку розчиніть дріжджі в теплій воді та залиште на 10 хвилин, потім додайте олію та сіль.

Почніть додавати рідину в борошно і вимішуйте, поки не отримаєте гладке і щільне тісто. Накрийте тісто чистою тканиною і дайте йому піднятися за кімнатної температури не менше ніж 1 годину.

Після цього викладіть тісто на робочу поверхню, розділіть його навпіл і розкачайте.

За допомогою звичайного ножа чи ножа для піци виріжте серця. Розкладіть два серця на двох деках, застелених пекарським папером.

Розподіліть томатне пюре по поверхні сердець, потім додайте нарізану кубиками моцарелу, вимиті та розрізані навпіл помідори чері та інші інгредієнти на ваш вибір.

Випікайте в попередньо розігрітій до 170 градусів духовці протягом 25 – 30 хвилин.

Коли піци будуть готові, вийміть їх з духовки й дайте трохи охолонути. Прикрасьте подрібненою зеленню й подавайте до столу.

Смачного!

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