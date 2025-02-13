І один з найромантичніших вчинків – сніданок у ліжко. Вибір страви повинен ґрунтуватися на уподобаннях коханої людини, адже одні люблять солодкі сніданки, інші – солоні. Саме тому 24 Канал пропонує 2 ідеї сніданку на День закоханих.

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Сніданок на День Валентина: солодка та солона ідея

Сирнички з ягодами

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів сиру кисломолочного;

– 4 жовтки яєчних;

– 1 чайна ложка цукру;

– 2 грами цукру ванільного;

– 4 столові ложки борошна пшеничного;

– олія соняшникова рафінована – до смаку.

Приготування:

У великій мисці змішайте сир, яйце, цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Перемішуйте до однорідної маси.

Додайте борошно і ретельно вимішайте тісто. Воно має вийти м'яким і трохи липким, але не дуже рідким. Якщо сир занадто вологий, можна додати ще трохи борошна.

Руки злегка присипте борошном, візьміть трохи тіста і сформуйте кульку. Обкатайте її в борошні, а потім трохи притисніть кухонним ножем, щоб утворився невеликий коржик.

Розігрійте сковорідку на середньому вогні та додайте трохи олії або вершкового масла. Обсмажте сирники з обох боків до золотистої скоринки, приблизно по 3 – 4 хвилини на кожен бік.

Подавайте з улюбленим джемом, медом та ягодами.

Смачного!

Тост з авокадо та яйцем

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 скибка хліба;

– 1/2 авокадо;

– 1 яйце;

– сіль та перець до смаку;

– 1 чайна ложка соку лимона;

– 1 чайна ложка оливкової олії;

– зелень – до смаку.



Додатково:

– 500 грамів води;

– 1 столова ложка оцту 9%.

Приготування:

Підсушіть шматочок хліба на сухій сковороді або в тостері до золотистого кольору. Збризніть його оливковою олією.

Розріжте авокадо навпіл, видаліть кісточку та ложкою дістаньте м'якуш. Покладіть його в миску, додайте лимонний сік, сіль, перець та розімніть виделкою до однорідної консистенції.

У каструлі закип'ятіть воду та додайте трохи оцту. Розбийте яйце в окрему миску. Обережно перелийте його у воду.

Варіть яйце 2,5 – 3 хвилини, поки білок не стане щільним, а жовток залишиться рідким. Дістаньте яйце шумівкою та викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайву вологу.

Намастіть тост пастою з авокадо, зверху викладіть яйце пашот. Посипте сіллю, перцем та прикрасьте зеленню.

Смачного!

До слова: ловіть солодку добірку десертів на День Валентина.