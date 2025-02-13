И один из самых романтичных поступков – завтрак в постель. Выбор блюда должен основываться на предпочтениях любимого человека, ведь одни любят сладкие завтраки, другие – соленые. Именно поэтому 24 Канал предлагает 2 идеи завтрака на День влюбленных.

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Завтрак на День Валентина: сладкая и соленая идея

  1. Сырнички с ягодами
  • Время: 35 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов творога кисломолочного;
– 4 желтка яичных;
– 1 чайная ложка сахара;
– 2 грамма сахара ванильного;
– 4 столовые ложки муки пшеничной;
– масло подсолнечное рафинированное – по вкусу.

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешивайте до однородной массы.
  2. Добавьте муку и тщательно вымешайте тесто. Оно должно получиться мягким и немного липким, но не очень жидким. Если творог слишком влажный, можно добавить еще немного муки.
  3. Руки слегка присыпьте мукой, возьмите немного теста и сформируйте шарик. Обкатайте его в муке, а затем немного прижмите кухонным ножом, чтобы образовалась небольшая лепешка.
  4. Разогрейте сковородку на среднем огне и добавьте немного растительного или сливочного масла. Обжарьте сырники с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3 – 4 минуты на каждую сторону.
  5. Подавайте с любимым джемом, медом и ягодами.

Приятного аппетита!

  1. Тост с авокадо и яйцом
  • Время: 10 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 1 ломтик хлеба;
– 1/2 авокадо;
– 1 яйцо;
– соль и перец по вкусу;
– 1 чайная ложка сока лимона;
– 1 чайная ложка оливкового масла;
– зелень – по вкусу.

Дополнительно:
– 500 граммов воды;
– 1 столовая ложка уксуса 9%.

Приготовление:

  1. Подсушите кусочек хлеба на сухой сковороде или в тостере до золотистого цвета. Сбрызните его оливковым маслом.
  2. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и ложкой достаньте мякоть. Положите его в миску, добавьте лимонный сок, соль, перец и разомните вилкой до однородной консистенции.
  3. В кастрюле вскипятите воду и добавьте немного уксуса. Разбейте яйцо в отдельную миску. Осторожно перелейте его в воду.
  4. Варите яйцо 2,5 – 3 минуты, пока белок не станет плотным, а желток останется жидким. Достаньте яйцо шумовкой и выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу.
  5. Намажьте тост пастой из авокадо, сверху выложите яйцо пашот. Посыпьте солью, перцем и украсьте зеленью.

Приятного аппетита!

К слову: ловите сладкую подборку десертов на День Валентина.