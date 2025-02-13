И один из самых романтичных поступков – завтрак в постель. Выбор блюда должен основываться на предпочтениях любимого человека, ведь одни любят сладкие завтраки, другие – соленые. Именно поэтому 24 Канал предлагает 2 идеи завтрака на День влюбленных.

Читайте также Конвертики любви: почтовое печенье ко Дню Валентина, которое растопит сердце любого

Завтрак на День Валентина: сладкая и соленая идея

Сырнички с ягодами

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов творога кисломолочного;

– 4 желтка яичных;

– 1 чайная ложка сахара;

– 2 грамма сахара ванильного;

– 4 столовые ложки муки пшеничной;

– масло подсолнечное рафинированное – по вкусу.

Приготовление:

В большой миске смешайте творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешивайте до однородной массы.

Добавьте муку и тщательно вымешайте тесто. Оно должно получиться мягким и немного липким, но не очень жидким. Если творог слишком влажный, можно добавить еще немного муки.

Руки слегка присыпьте мукой, возьмите немного теста и сформируйте шарик. Обкатайте его в муке, а затем немного прижмите кухонным ножом, чтобы образовалась небольшая лепешка.

Разогрейте сковородку на среднем огне и добавьте немного растительного или сливочного масла. Обжарьте сырники с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3 – 4 минуты на каждую сторону.

Подавайте с любимым джемом, медом и ягодами.

Приятного аппетита!

Тост с авокадо и яйцом

Время: 10 минут

10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 ломтик хлеба;

– 1/2 авокадо;

– 1 яйцо;

– соль и перец по вкусу;

– 1 чайная ложка сока лимона;

– 1 чайная ложка оливкового масла;

– зелень – по вкусу.



Дополнительно:

– 500 граммов воды;

– 1 столовая ложка уксуса 9%.

Приготовление:

Подсушите кусочек хлеба на сухой сковороде или в тостере до золотистого цвета. Сбрызните его оливковым маслом.

Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и ложкой достаньте мякоть. Положите его в миску, добавьте лимонный сок, соль, перец и разомните вилкой до однородной консистенции.

В кастрюле вскипятите воду и добавьте немного уксуса. Разбейте яйцо в отдельную миску. Осторожно перелейте его в воду.

Варите яйцо 2,5 – 3 минуты, пока белок не станет плотным, а желток останется жидким. Достаньте яйцо шумовкой и выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу.

Намажьте тост пастой из авокадо, сверху выложите яйцо пашот. Посыпьте солью, перцем и украсьте зеленью.

Приятного аппетита!

К слову: ловите сладкую подборку десертов на День Валентина.