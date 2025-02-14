Для створення страви, яка запам'ятається надовго, потрібна лише жменька основних інгредієнтів. Як приготувати піцу у формі серця на День закоханих розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Піца у формі серця
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 160 грамів борошна пшеничного;
– 1 склянка води;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка дріжджів сухих;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка олії соняшникової;
– 40 грамів томатного пюре;
– 120 грамів сиру моцарела;
– 8 чері;
– зелень – до смаку.
Приготування:
- Спочатку розчиніть дріжджі в теплій воді та залиште на 10 хвилин, потім додайте олію та сіль.
- Почніть додавати рідину в борошно і вимішуйте, поки не отримаєте гладке і щільне тісто. Накрийте тісто чистою тканиною і дайте йому піднятися за кімнатної температури не менше ніж 1 годину.
- Після цього викладіть тісто на робочу поверхню, розділіть його навпіл і розкачайте.
- За допомогою звичайного ножа чи ножа для піци виріжте серця. Розкладіть два серця на двох деках, застелених пекарським папером.
- Розподіліть томатне пюре по поверхні сердець, потім додайте нарізану кубиками моцарелу, вимиті та розрізані навпіл помідори чері та інші інгредієнти на ваш вибір.
- Випікайте в попередньо розігрітій до 170 градусів духовці протягом 25 – 30 хвилин.
- Коли піци будуть готові, вийміть їх з духовки й дайте трохи охолонути. Прикрасьте подрібненою зеленню й подавайте до столу.
Смачного!
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