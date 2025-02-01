Новий десерт для сімейного застілля: відеорецепт пляцка "Гопак" від Лілії Цвіт

Цей пляцок поєднує ніжність сиру, аромат маку та легкість кокоса. Він не лише красивий, а й напрочуд смачний.

Цей пляцок – ідеальний вибір для сімейного застілля чи святкового частування. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посилання на Ютуб канал Лілії Цвіт. Цікаво Подайте його раз – і всі напрошуватимуться в гості: десерт "Зебра"за лічені хвилини Рецепт пляцка "Гопак" Час : 3 години (разом з охолодженням);

: 3 години (разом з охолодженням); Порцій: 10 Інгредієнти:

Тісто:

– 300 грамів борошна;

– 40 грамів какао;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 4 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 100 мілілітрів олії;

– 100 мілілітрів молока.

Сирна маса:

– 900 грамів сиру;

– 200 грамів цукру;

– 2 пакетики ванільного цукру;

– 4 яйця;

– 80 грамів крохмалю;

– 1 чайна ложка лимонної цедри.

Кокосова маса:

– 200 грамів кокосової стружки;

– 4 столові ложки цукру;

– 400 мілілітрів молока;

– 1 білок.

Макова маса:

– 200 грамів маку;

– 2 жовтки;

– 3 столові ложки цукру;

– 50 грамів масла;

– 100 грамів волоських горіхів.

Крем:

– 300 грамів масла;

– 300 грамів вареного згущеного молока;

– 1 чайна ложка розчинної кави;

– 1 чайна ложка горілки. Приготування: Для тіста збийте яйця з цукром до пишності. Додайте молоко, олію, перемішайте. Окремо змішайте борошно, какао та розпушувач, поступово всипте в яєчну масу, розмішуючи до однорідності. Сир протріть через сито або збийте блендером. Додайте цукор, ванільний цукор, яйця, крохмаль і цедру, добре перемішайте до однорідності. Молоко нагрійте, додайте цукор і кокосову стружку, варіть на маленькому вогні до загустіння. Охолодіть, вмішайте збитий білок. Мак запарте окропом, залиште на п’ятнадцять хвилин, відцідіть і змеліть. Додайте цукор, жовтки, розтоплене масло, подрібнені горіхи, добре перемішайте. Дно форми застеліть пергаментом. Вилийте тісто, зверху викладіть сирну, макову та кокосову маси хаотичними ложками. Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці 50 – 60 хвилин. Готовий корж повністю охолодіть. Масло збийте до пишності, поступово додавайте згущене молоко, розчинну каву та горілку, продовжуючи збивати до однорідності. Охолоджений пляцок розріжте вздовж на дві частини, змастіть кремом, складіть і зверху також покрийте кремом. Залиште в холодильнику на три-чотири години для стабілізації. Ви мусите його спробувати: неймовірний десерт з маком.